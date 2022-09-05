Назначены два заместителя акима Жамбылской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Мадибек Канатбек Кайшыбекович назначен заместителем акима Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Мадибек Канатбек родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «механизация сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером на предприятии водоснабжения и канализации Сарысуского района.

В разные годы работал главным специалистом, заведующим отделом аппарата акима Сарысуского района, акимом Жанаарыкского сельского округа, главным инспектором, заведующим отделом организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С 2012 по 2015, с 2019 по 2020 годы занимал должность акима Сарысуского района, с 2015 по 2016 г.г. - заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, с 2016 по 2019 г.г. - руководителя департамента экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК, с 2020 по 2021 годы - руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С апреля 2021 года занимал должность акима Таласского района.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил своего нового заместителя активу области, поставил конкретные задачи по исполнению поручений Главы государства и пожелал успехов в работе.

Канатбек Мадибек будет курировать сферы сельского хозяйства, предпринимательства, природных ресурсов, земельных отношений, ветеринарии, туризма.

Также, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Ибрайханов Ерболат Максутханович назначен заместителем акима Жамбылской области.

Ибрайханов Ерболат родился в 1981 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова по специальности «финансы и кредит», Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Ясави по специальности «юриспруденция», Университет Nottingham (Великобритания) по специальности «государственное управление», Академию государственного управления при Президенте РК по специальности «государственное управление».

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным экономистом Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

В разные годы работал ведущим специалистом департамента защиты и координации развития конкуренции Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, главным специалистом Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента расследований в Агентстве РК по защите конкуренции.

В 2011-2012 г.г. занимал должность начальника Межрегиональных инспекций Агентства РК по защите конкуренции по Костанайской и Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям, в 2012-2014 г.г. - начальника Антимонопольной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Карагандинской области, в 2016-2017 г.г. - заместителя руководителя управления жилья и жилищной инспекции города Алматы, в 2018-2019 г.г. - руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области.

С октября 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил нового заместителя активу области, пожелал успехов в работе, поставил конкретные задачи по исполнению поручений Главы государства, социально-экономическому развитию области.

Ерболат Ибрайханов будет курировать сферы пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, цифровых технологий.