Назначены новые руководители ДЭР двух областей РК

Фото пресс-службы АФМ РК

В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz.

Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Нураби Толеутай.

Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.

Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области.

Другим приказом председателя агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Балгабаев Ерболат Темирболатович.

Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.