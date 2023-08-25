Назначены новые вице-министры иностранных дел РК
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Назначены 2 новых заместителя министра иностранных дел Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжением главы государства Айдаров Алмас Айдарович освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан
Распоряжениями главы государства:
Бакаев Алибек Асетович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан;
Нурбаева Назира Нуртулеуовна назначена заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.