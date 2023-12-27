Назван лучший футболист 2023 года

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам голосования форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд занял первое место, в активе норвежца 208 баллов.

Топ-10 выглядит так:

1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 208 баллов;

2. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 105;

3. Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"/"Интер Майами") - 85;

4. Родри ("Манчестер Сити") - 55;

5. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд/"Реал") - 34;

6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 27;

7. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария") - 18;

8. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 9;

9. Винисиус Жуниор ("Реал") - 8;

10. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 7.

#голосование #рейтинг #футболист

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