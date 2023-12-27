Назван лучший футболист 2023 года
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
По результатам голосования форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд занял первое место, в активе норвежца 208 баллов.
Топ-10 выглядит так:
1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 208 баллов;
2. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 105;
3. Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"/"Интер Майами") - 85;
4. Родри ("Манчестер Сити") - 55;
5. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд/"Реал") - 34;
6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 27;
7. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария") - 18;
8. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 9;
9. Винисиус Жуниор ("Реал") - 8;
10. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 7.