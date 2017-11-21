Названа самая высокооплачиваемая исполнительница 2017 года

Согласно рейтингу заработков звезд музыкального Олимпа, опубликованному накануне в журнале Forbes, американская певица Бейонсе Ноулз стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по итогам 2017 года, сообщает РИА "Новости".
Согласно рейтингу издания, в этом году певица заработала 105 миллионов долларов.
Второе место со значительным отрывом от лидера заняла Адель, которая заработала в 2017 году 69 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Тейлор Свифт с 44 миллионами долларов.
В десятку самых богатых исполнительниц также вошли Селин Дион, Дженнифер Лопез, Долли Партон, Рианна, Бритни Спирс, Кэтти Перри и Барбара Стрейзанд, которая замыкает десятку, получив от эстрадной деятельности в 2017 году 30 миллионов долларов.
Согласно рейтингу издания, в этом году певица заработала 105 миллионов долларов.
Второе место со значительным отрывом от лидера заняла Адель, которая заработала в 2017 году 69 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Тейлор Свифт с 44 миллионами долларов.
В десятку самых богатых исполнительниц также вошли Селин Дион, Дженнифер Лопез, Долли Партон, Рианна, Бритни Спирс, Кэтти Перри и Барбара Стрейзанд, которая замыкает десятку, получив от эстрадной деятельности в 2017 году 30 миллионов долларов.