Названы преимущества нового аэропорта Кызылорды

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

Проект реализован за счет частных инвестиций

Фото: пресс-служба правительства

Новый пассажирский терминал аэропорта города Кызылорда построен в соответствии со стандартами экологичности и технологичности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

В ведомстве отметили преимущества терминала. Почти в 3 раза увеличилась площадь (с 2 720 до 7 500 кв. м). Кровля здания  напоминает крылья птицы. На первом этаже (5 700 м2) расположены зоны регистрации, торговые точки и кафе, а на втором (1800 м2) – залы ожидания с прямым выходом к самолетам. Также предусмотрены зоны для транзитных пассажиров и современный CIP-зал, зона Duty Free, кафе, торговые точки, молитвенные комнаты, комнаты матери и ребенка, комната хранения багажа, медпункт и другие объекты социальной инфраструктуры.

Это первый региональный терминал страны, который соответствует международным стандартам экологичных зданий EDGE. При строительстве использовались энергосберегающие стеклопакеты и натуральные материалы, такие как гранит для полов фасадов. Здание терминала соответствует стандартам IATA и ICAO и предоставляет пассажирам уровень комфорта Optimum.

В Минтранспорта отмечают, что терминал оборудован двумя телескопическими трапами немецкой компании ThyssenKrupp, системой досмотра NUCTECH и автоматизированной системой подачи багажа французской компании ALSTEF. Также установлены эскалаторы и лифты от финского производителя KONE и алюминиевые кровельные конструкции от немецкой компании BEMO.

На сегодня новый пассажирский терминал выделяет аэропорт Кызылорды среди региональных аэропортов страны в качестве самого современного и технически оснащенного, говорят в министерстве.

Напомним, что накануне его открытие состоялось с участием премьер-министра Олжаса Бектенова. 

#аэропорт #Кызылорда #частные инвестиции

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