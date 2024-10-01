Казахстан занял первое место на Кубке Азии по стендовой стрельбе

В стрелковом клубе Александра Асанова в Алматинской области завершился Кубок Азии по стендовой стрельбе с участием более 200 спортсменов из 14 стран желтого континента. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Сборная Казахстана в двух дисциплинах (трап, скит) завоевала 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых).

Личный зачет «скит» среди женщин - Асем Орынбай

Личный зачет «скит» среди мужчин - Эдуард Ещенко

Личный зачет «скит» среди юниоров - Никита Моисеев

Командный зачет «скит» среди женщин - Асем Орынбай, Зоя Кравченко, Адель Садакбаева

Командный зачет «скит» среди мужчин - Эдуард Ещенко, Давид Почивалов, Илья Пеньков

Командный зачет «скит-микст» - Асем Орынбай, Эдуард Ещенко

Личный зачет «трап» среди мужчин - Алишер Айсалбаев

Командный зачет «трап» среди мужчин - Марк Почивалов, Виктор Хасянов, Алишер Айсалбаев

Командный зачет «дубль-трап» среди мужчин - Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев, Артем Чикулаев

Личный зачет «трап» среди мужчин - Марк Почивалов

Личный зачет «скит» среди мужчин - Давид Почивалов

Личный зачет «трап» среди женщин - Айжан Досмагамбетова

Личный зачет «дубль-трап» среди мужчин - Владлен Калимулин

Командный зачет «трап» среди женщин - Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов поздравил спортсменов национальной сборной по стендовой стрельбе с высокими достижениями.

«Национальная сборная Казахстана показала отличные результаты в общекомандном зачете по стендовой стрельбе на Кубке Азии, впервые организованном в стране. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран. На соревнованиях казахстанские спортсмены завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей, доказав свое превосходство на Кубке Азии. От всей души поздравляю наших снайперов с заслуженным успехом. Это показатель многолетнего системного труда в спорте.

Отмечу, в Казахстане, в последние годы стремительно развивается стендовая стрельба. Наши спортсмены не раз доказывали свое превосходство на чемпионатах мира и на Азиатских играх, а также в соревнованиях международного класса. Верю, что эта победа побудит молодое поколение, занимающихся этим видом спорта, к новым высотам», – сказал Ербол Мырзабосынов.