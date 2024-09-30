Пять золотых медалей завоевал Казахстан на кубке Азии по стендовой стрельбе

У женщин не было равных Асем Орынбай. Мужские соревнования выиграл Эдуард Ещенко

Фото: пресс-служба НОК РК

На Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматинской области стартовали соревнования в дисциплине «скит», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанские стрелки завоевали пять золотых медалей.

У женщин не было равных Асем Орынбай. Мужские соревнования выиграл Эдуард Ещенко. При этом они также стали первыми среди смешанных команд.

Командные соревнования среди женщин выиграли Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева. В этом же виде программы у мужчин на первую ступень пьедестала поднялись казахстанцы Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.

С «бронзой» завершил турнир Давид Почивалов, ставший третьим в индивидуальном зачете.