Спорт
Названы победители турнира "Denis Ten Memorial Challenge 2021"
Итоги Международного турнира «Denis Ten Memorial Challenge 2021» подвели в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

II Международный турнир «Denis Ten Memorial Challenge 2021» проводился с 28 по 31 октября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран, выступавшие в одиночном, парном катании и танцах на льду.

Соревнования проходили в Ледовом дворце «Барыс Арена». Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge» является седьмым этап из серии «Challenger», проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Спортивные состязания проводятся уже во второй раз, организатором выступает Фонд Дениса Тена при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национального олимпийского комитета и акимата города Нур-Султан.

Гостями спортивного мероприятия стали олимпийские чемпионы, призеры международных турниров Алексей Урманов, Анжелика Крылова, Сергей Давыдов, Федор Климов.

В судейский состав турнира вошли 36 судей высшей категории Международной Федерации ISU.

Результаты соревнований следующие:

Мужчины, одиночный разряд

1. Петр Гуменник (Россия)
2. Марк Кондратюк (Россия)
3. Андрей Мозалев (Россия)

Женщины, одиночный разряд

1. Виктория Сафонова (Беларусь)
2. Екатерина Рябова (Азербайджан)
3. Анастасия Шаботова (Украина)

Танцы на льду

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия)
2. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина)
3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия).

Соревнования завершились гала представлением с участием именитых фигуристов и их подопечных.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех саннорм и требований карантина, отметили в акимате.

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