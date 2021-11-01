Названы победители турнира "Denis Ten Memorial Challenge 2021"
Итоги Международного турнира «Denis Ten Memorial Challenge 2021» подвели в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
II Международный турнир «Denis Ten Memorial Challenge 2021» проводился с 28 по 31 октября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран, выступавшие в одиночном, парном катании и танцах на льду.
Соревнования проходили в Ледовом дворце «Барыс Арена». Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge» является седьмым этап из серии «Challenger», проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Спортивные состязания проводятся уже во второй раз, организатором выступает Фонд Дениса Тена при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национального олимпийского комитета и акимата города Нур-Султан.
Гостями спортивного мероприятия стали олимпийские чемпионы, призеры международных турниров Алексей Урманов, Анжелика Крылова, Сергей Давыдов, Федор Климов.
В судейский состав турнира вошли 36 судей высшей категории Международной Федерации ISU.
Результаты соревнований следующие:
Мужчины, одиночный разряд
1. Петр Гуменник (Россия) 2. Марк Кондратюк (Россия) 3. Андрей Мозалев (Россия)