Названы знаменосцы юношеской сборной РК на Олимпийских играх в Корее

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Кристина Шумекова и Ерасыл Шынгысхан пронесут флаг Казахстана на церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр - 2024 в Канвоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма. 

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта

Эти талантливые спортсмены удостоены чести пронести флаг Казахстана не только за достижения в своих видах спорта, но и за силу характера, которые они демонстрируют на международной спортивной арене.

Восемнадцатилетняя Кристина Шумекова - мастер спорта РК по конькобежному спорту, чемпионка Казахстана в своей возрастной категории, серебряный призёр итальянского Этапа Кубка Мира 2023.

Семнадцатилетний Ерасыл Шынгысхан - кандидат в мастера спорта по шорт-треку, чемпион Казахстана в своей возрастной категории, а также серебряный призёр международных соревнований «Дети Азии» 2023.

«Это невероятно волнующий момент для меня. Представлять Казахстан на Зимних Олимпийских Играх - это не только честь, но и огромная ответственность. Я обещаю, что буду отдавать все силы на льду. Каждый из нас мечтает завоевать Олимпийскую медаль, и эти Игры – наш шанс достичь этой цели», — поделилась Кристина Шумекова.

Ерасыл Шынгысхан, член сборной команды Казахстана по шорт-треку, также поделился своими эмоциями. 

«Для меня это большая ответственность - стать знаменосцем национальной сборной нашей страны в Канвоне. Наша команда готова к предстоящим соревнованиям, и я уверен, что мы сможем достойно представить Казахстан. Участие в юношеских Олимпийских Играх – это важный опыт для каждого из нас, часть нашего профессионального роста», – отметил он.

Руководитель штаба по подготовке к олимпийским играм Елсияр Канагатов выразил уверенность в выборе знаменосцев национальной юношеской сборной:

«Кристина и Ерасыл – яркие представители нашей сильной и сплоченной команды. Их профессионализм, энтузиазм и преданность спорту отражают лучшие качества нашей юношеской сборной, которая отправляется в Южную Корею. Эти ребята – лица нового поколения казахстанского спорта, и мы с нетерпением ждем их выступлений на зимних юношеских Олимпийских Играх в Канвон и надеемся, что участие в этих Играх позволит нашим спортсменам обрести ценный опыт выступления на крупных международных соревнованиях», – считает Елсияр Канагатов.

Напомним, IV зимние юношеские Олимпийские игры Канвон-2024 пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвон в Южной Корее. На юношеских Олимпийских играх в Южной Корее планируется участие 1800 спортсменов из 50 стран мира.

Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин). Спортивная делегация Казахстана представлена 42 спортсменами в пяти видах спорта.

 

#Южная Корея #сборная Казахстана #знаменосцы #Канвон #юношеские олимпийские игры

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