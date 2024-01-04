42 спортсмена представят Казахстан на зимних юношеских олимпийских играх в Канвоне

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Юношеская национальная сборная примет участие в пяти видах спорта из семи на международных соревнованиях в Южной Корее, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Как сообщается, 19 января в Канвоне откроются зимние юношеские олимпийские игры – это первые старты олимпийского 2024 года.

Вопросы участия национальной сборной команды в предстоящих зимних юношеских олимпийских играх обсудили в Астане на совместном совещании НОК и МТиС.

Рабочее совещание прошло в операционном центре, который обеспечит оперативный мониторинг и координацию выступления юных спортсменов в Канвоне. Именно там сосредоточится работа на подготовке к олимпийским играм 2024 в Париже.

О ходе подготовительного процесса сборных команд к участию в зимней юношеской олимпиаде рассказали руководители ведомств, главные и государственные тренеры. Они отметили, что юношеская сборная Казахстана вышла на заключительный этап подготовки.

«На юношеских олимпийских играх в Южной Корее Казахстан представят 42 спортсмена в пяти видах спорта и 10 дисциплинах: биатлон, кёрлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей с шайбой, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл параллельный могул. Наши спортсмены завоевали 30 ценных лицензий. Хороший прогресс по сравнению с предыдущими зимними юношескими играми 2020 года в Лозанне, где сборная состояла из 26 атлетов в четырех видах спорта», — отметил генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков. 

Напомним, зимние юношеские олимпийские игры Канвон-2024 откроются 19 января и пройдут до 1 февраля. Участие в юношеских стартах примут 1800 спортсменов из 50 стран мира. Там будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта по 15 дисциплинам.

#сборная #Олимпийские игры #НОК #Канвон

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