Назым Кызайбай и Виктория Графеева выиграли «золото» этапа Кубка мира по боксу в Китае

В активе сборной Казахстана уже два «золота» и три «бронзы»

Фото: НОК

В Гуйяне стартовал заключительный день второго этапа Кубка мира по боксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Сборная Казахстана отметилась первыми золотыми медалями международного турнира.

Назым Кызайбай (до 54 кг) в финале оказалась сильнее Сирин Чарааби из Италии. А Виктория Графеева (до 60 кг) в решающем поединке выиграла у олимпийской чемпионки Юй-Тин Линь (Тайбэй).

В активе сборной Казахстана уже два «золота» и три «бронзы».

Ранее третьими стали Аида Абикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

В НОК добавили, что также в финале сегодня, 21 июня, выступят Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Абылайхан Жусупов (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).