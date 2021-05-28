Достигнуть своей главной цели у Ришата получилось еще в 2019 году. Он завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по спортивному скалолазанию в мужском многоборье, который прошел в японском городе Хатиодзи. Это событие, как впоследствии признались Ришат и его известный папа, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК, обладатель престижного альпинистского титула «Снежный Барс» Ринат Хайбуллин, стало настоящей неожиданностью. Ведь незадолго до выступления Ришат получил серьезную травму голени, из-за которой долгое время не мог тренироваться. Но, несмотря на то, что спортсмен к мировому первенству подошел не на максимуме возможностей, он смог войти в финальную «восьмерку». В Японии спортсмены конкурировали друг с другом в трех видах: «скорости», где Хайбуллин стал первым, «боулдеринге» (8-й результат) и «сложности» (5-й результат). По общему количеству очков наш спортсмен стал третьим, и эта позиция, помимо «бронзы», зажгла перед ним «зеленый свет» на пути в Токио. Не будет преувеличением сказать, что с того дня жизнь спортсмена повернулась на 180 градусов.

Сегодня в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» Ришат рассказывает о пути достижения заветного пропуска в Токио, первых шагах в своем виде спорта и трудностях, которые его вдохновляют.

– Ришат, как для Вас прошел 2020 год? Получилось ли готовиться в жестких условиях карантина, перестроиться на новый тренировочный лад?

– Сразу после завоевания лицензии я взял краткосрочный тайм-аут, ну а потом возобновил тренировки. На тот момент, как и другие спортсмены, готовился к своему главному старту в 2020 году, но все впоследствии поменялось. Хотя могу сказать, что во время пандемии свои тренировки я не прекращал. Единственный перерыв у меня случился в прошлом году из-за травмы, полученной, скорее всего, из-за трансформации всей подготовительной системы. После завое­вания лицензии тренировок у меня стало намного больше. Для меня было очень важно сделать акцент на работе по развитию своих сильных сторон. Большое внимание уделял такому виду, как «скорость». Сегодня могу сказать, что все задачи, связанные с подготовкой к Олимпиаде, мной уже практически реализованы. Сейчас все наработанное просто полируется.

– Где проводили подготовку все это время?

– В Чехии, где я уже несколько лет учусь и параллельно тренируюсь. Из Праги я переехал в город Брно, где иногда удается проводить совместные тренировки с чешским скалолазом, единственным обладателем титула чемпиона мира и Кубка мира в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг» Адамом Ондрой. Адам проходит самые трудные маршруты на скалах. Считаю большой удачей личное знакомство с этим спортсменом. Он помог мне в работе над некоторыми видами. Я же в свою очередь рад, что смог тоже помочь ему в «скорости», результаты в которой у меня лучше. В 2020 году большую часть времени скалодромы Чехии были закрыты, но нам все же удавалось тренироваться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

– Удалось ли получить соревновательную практику в период подготовки к Олимпиаде?

– К сожалению, многие соревнования по всему миру были отменены, но мне все же удалось принять участие в ряде чешских состязаний. В прошлом году состоялся единственный Кубок в дисцип­лине «трудность», на котором я выступил неплохо. В ближайшее время планирую выступить еще на нескольких соревнованиях. Одно пройдет на «трудность», второе – на «скорость».

– Ришат, с чем был связан Ваш отъезд в Чехию – с учебой в университете или все же со спортом?

– В Чехию я поехал учиться в университет по выбранной технической специальности, поступив на факультет электроники. Спустя несколько недель я понял, что не смогу заниматься только учебой, чувствовал острую необходимость продолжать тренировки по спортивному скалолазанию. Я начал посещать скалодромы, которые мне очень понравились. Там уровень инфраструктуры в этом виде спорта совершенно другой. Мой личный спортивный уровень начал расти на фоне большой конкуренции. В Чехии спортивное скалолазание – довольно популярный вид спорта. Чешская сборная очень сильная. Я занимаюсь с местными специалистами, которые тренируют и Адама Ондру.

– Как продвигается Ваша основная учеба в университете? Как мне известно, Вы взяли академический отпуск в связи с подготовкой к Олимпиаде?

– Да, я брал некоторый перерыв в учебе, оставив только занятия на языковых курсах. Но не так давно вновь возобновил учебный процесс. Конечно, основной целью у меня остается участие в Олимпиаде, тем не менее я понимаю, что могу вполне успешно совмещать учебу со спортом. Более того, я бы просто не справился с учебой при отсутствии спорта в жизни. Как все-таки здорово и даже необходимо переключаться на разные виды деятельности. Это придает больше сил, уверенности и энергии.

– В своих предыдущих интервью в потенциальные соперники Вы записывали европейских и японских спортсменов. На Олимпиаде именно с ними, в основном, предстоит конкурировать?

– Да, верно, но список конкурентов будет, конечно, больше. Все 20 спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде, имеют хороший и конкурентоспособный уровень. Моя основная цель – выиграть в «скорости», где у меня конкурентов не так много. Безусловно, все тренируются, улучшают свои результаты, но и я не стою на месте. Другое дело, на «боулдеринг», в котором не особо силен, я даже не надеюсь. Помимо «скорости» рассчитываю на хорошие результаты в «трудности».

– В виде «боулдеринг» скалолазы, как известно, выступают без страховки. Безопасность для спортсменов при этом сохраняется?

– Да, конечно. Трассы в «боулдеринге» невысоки, да и маты всегда выстелены. Иногда случаются инциденты, но на международных соревнованиях эта часть состязаний находится под особым вниманием и контролем со стороны организаторов. В «боулдеринге» на итоговый результат спортсменов влияет количество попыток прохождения трассы – чем меньше их используешь, тем лучший достигаешь результат.

– Ришат, Ваш спортивный путь был предрешен уже с детства. Папа привел Вас на занятия в секцию ЦСКА. Кто был первым тренером?

– Мой первый тренер – старший тренер города Алматы по скалолазанию, альпинистка, КМС по скалолазанию Тамара Александровна Соболева. Через некоторое время я перешел к другому тренеру Маргарите Набюллаевне Девятериковой. Помню, что я очень любил ходить на тренировки и получал настоящее удовольствие от скалолазания с самого детства. К счастью, для того чтобы иметь хорошие результаты в этом виде спорта, у меня есть определенно генетические данные.

– А где занимались после закрытия секции ЦСКА по скалолазанию?

– После закрытия скалодрома в ЦСКА мы перешли с сестрой к тренеру, который работал в алматинском Мега Центре. Там был открыт скалодром, и мы занимались довольно продолжительное время – до тех пор, пока в Алматы не построили самый современный на тот момент спортивный комплекс «Скала». Уже там под руководством тренера Александра Нигматулина я оттачивал все три вида, входящие в многоборье, но еще тогда больше всего мне нравилась «трудность».

– Вы упомянули свою сестру. Известно, что у Вас большая семья, и почти все каким-то образом причастны к спорту…

– Спортивное скалолазание – наш семейный вид спорта. Каждый член семьи либо пробовал, либо занимается скалолазанием. Лыжи, сноуборд, пешие походы в горы – это те спортивные направления, которые также близки моей семье.

– Как сейчас оцениваете развитие спортивного скалолазания в Казахстане?

– Когда я только начинал заниматься, очень мало людей проявляло интерес к спортивному скалолазанию. Со временем оно начало популяризироваться, особенно с того момента, когда этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр. Увеличилось и финансирование сборной команды, что позволило вывозить многих спортсменов на международные старты. Хочу сказать, что в Европе очень популярен этот вид спорта. Я бы сказал, что для европейцев занятия скалолазанием сравнимы с ходьбой, с походом на фитнес. Очень много людей проявляет интерес не только к занятиям на скалодромах, но и к посещению специальных спортивных фестивалей, курортов, где можно полазить, активно отдохнуть. Для кого-то это просто стиль жизни – лазить по скалам. Надеюсь, что и в нашей стране в недалеком будущем спортивное скалолазание будет развиваться более стремительно и пополняться новыми скалодромами.

– Ришат, когда Вы только начинали заниматься спортивным скалолазанием, этот вид спорта еще не входил в программу Олимпийских игр. Какой «потолок» спортивных достижений тогда Вы видели для себя?

– Моей детской мечтой была победа на чемпионате мира. Но тогда я даже и не знал, что спортивное скалолазание находилось вне олимпийской программы. Мне просто нравилось тренироваться, показывать хорошие результаты вне зависимости от масштаба и значимости тех или иных соревнований. Впоследствии к любым неудачам я научился относиться так, будто это просто одни из ступеней на пути к достижению лучшего результата. Когда же мой вид спорта попал в олимпийскую семью, то я, конечно же, «загорелся» идеей участия на этих важнейших для многих спортсменов соревнованиях. Для меня это стало основной целью, которую я уже смог реализовать. Что дальше? Поживем – увидим.