Руководство АО «Самрук-Қазына» встретилось с членами Президентского молодежного кадрового резерва. Резервистов пригласили в штаб-квартиру Фонда в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

Главная тема встречи - потребность Нового Казахстана в высокопрофессиональных кадрах, способных быстро адаптироваться к стремительно меняющимся условиям современного мира.

Председатель правления «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев назвал встречу «энергетической и интеллектуальной подпиткой». Он рассказал резервистам об уже проведенных срочных реформах и провел среди них интерактивный опрос о деятельности Фонда.

По словам главы «Самрук-Қазына», в будущем Фонд должен стать «площадкой перераспределения доходов от экспорта невозобновляемых ресурсов для выгоды государства и населения, а также для будущих поколений».

«В наши дни главный драйвер роста - это именно люди, человеческий капитал, их инициатива. Поэтому нам очень интересен ПМКР, - подчеркнул Алмасадам Саткалиев. - Новые люди - это носители новой философии и мышления, они обращают большее внимание на вопросы ESG, социальной ответственности, нового корпоративного управления. Все это очень важно для построения Нового Казахстана. Так что, дерзайте, не бойтесь выступать и высказывать свое мнение. Мы это всегда приветствуем!»

Руководство Фонда и руководители портфельных компаний внимательно изучили проекты и инициативы, которые резервисты презентовали на встрече, а также ответили на их вопросы. Участники мероприятия смогли пообщаться и в неформальной обстановке во время кофе-брейка.

Группа «Самрук-Қазына» - самый крупный работодатель Казахстана. В Фонде и в его портфельных компаниях работает свыше 240 тыс. человек. Почти половина работников - молодежь в возрасте до 35 лет.

В группе «Самрук-Қазына» трудятся 33 резервиста ПМКР, из них 8 – в самом Фонде. 11 резервистов уже получили повышения по службе. Трое из них – управляющие директора Фонда, которые участвовали во встрече: Ернат Бердигулов, Ернар Жанадил и Гибрат Ауганов.