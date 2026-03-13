Не диктовать правила, а предлагать инструменты

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В современной системе образования роль педагога вышла за привычные рамки транс­ляции знаний. Сегодня школа нуж­дается и в навигаторах – людях, способных провес­ти подростка через штормы внут­ренних сомнений и помочь ему найти свой берег. В средней школе им. Х. Хамраева Панфиловского района области Жетысу эту важную миссию взяла на себя ментор Айымжан Жамбыл. Ее история – это пример того, как сочетание профессионализма и искренней эмпатии меняет человеческие судьбы.

Профессиональный путь Айымжан начался в стенах Жаркентского высшего гуманитарного колледжа, где она получила фундаментальную базу. Однако настоящую школу жизни и глубокое понимание детской психологии девушка обрела в легендарном республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен».

Работа здесь педагогом-организатором стала для нее переломным моментом. Именно в «Балдау­рене», в атмосфере пос­тоянного творчества и взаимодействия с детьми со всех уголков страны, Айымжан осознала: к ребенку нельзя подходить с заранее заготовленным шаблоном. Каждому нужно прежде всего понимание, а не сухие инструкции.

Сегодня Айымжан Жамбыл работает ментором в школе города Жаркента, применяя накопленный опыт в общении со старшеклассниками. Ее девиз: «Молодость – это не отсутствие опыта, а готовность к росту». Она не скрывает, что современным подросткам живется непросто – на них давят груз ожиданий, страх перед экзаменами и неоп­ределенность будущего.

Роль ментора здесь становится ключевой. Айымжан не диктует правила, а предлагает инструменты. Она учит ребят слышать себя и не бояться собственного голоса. В ее практике десятки случаев, когда за закрытостью ученика скрывался огромный потенциал, который просто нуждался в поддержке. Особенно ярко результаты работы ментора видны на конкретных примерах. В копилке Айымжан есть истории успеха, которыми она по праву гордится.

Первая история – о юноше, чья жизнь была парализована тревогой. Не зная, какой путь выбрать после школы, он панически боялся совершить ошибку. На любое предложение отвечал дежурной фразой: «У меня все равно не получится». Айымжан начала планомерную работу, шаг за шагом разрушая стену неуверенности. Она научила его воспринимать ошибки не как катастрофу, а как необходимый этап роста. Спустя время вера наставника сотворила чудо: подросток не просто определился с профессией, но и обрел внутренний стержень, перестав сомневаться в каждом шаге.

Второй случай касался талант­ливого, но катастрофически замк­нутого ученика. Он обладал глубокими знаниями, но боялся проявить себя, считая свое мнение незначимым. Айымжан стала для него тем самым «ключом», открывшим дверь к самовыражению. Она убедила парня, что его голос важен для общества. Сегодня его не узнать: из молчаливого наблюдателя он превратился в одного из самых активных лидеров школьного самоуправления.

Для Айымжан Жамбыл менторство – это тонкое искусство. Это умение промолчать, чтобы дать высказаться другому, и вовремя сказать доброе слово.

– Мой опыт в школе, сплав знаний и практики научили одной простой истине: своевременная поддержка – это наша самая главная инвестиция в завтрашний день, – резюмирует Айымжан.

Отметим, что в области Жетысу с сентября 2023 года реализуется проект «Ментор по нравственно-правовой работе в образовании». В каждой школе областного цент­ра, а также в ряде школ городов и районов региона появились менторы. Они в тесном взаимодействии с учениками, родителями и администрацией учебных заведений работают над тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным, услышанным и уверенным в школьной среде.

