Не для слабых

В отделе у Дины вечная «движуха»: множество карт, планы населенных пунктов, схемы инфра­структуры, телефонные звонки. Уточняются детали проектов, обговариваются сроки и объемы работ... Само название управления – предупреждения ЧС – объяс­няет такую обстановку.

Быть офисным «воротничком» точно не получится. Природа и климат Восточного Казахстана могут преподнести разные сюрпризы: сели, паводки, лавины, землетрясения, пожары. В задачи подразделения, где работает майор Бексултанова, входит минимизация рисков от стихии. Нужно держать под контролем дамбы, плотины, защитные и водопропускные сооружения, всевозможные датчики...

Когда-то непростая техническая сфера считалась сугубо мужской, не для слабого пола. Но, как с улыбкой отметила Дина, времена меняются. За 11 лет, отданных службе ЧС, она ни разу не пожалела о выборе.

– У меня отец служил в органах полиции, я с детства знала, что такое работа в органах, – говорит Дина Бексултанова. – Моя профессия сложная, случайные люди здесь не задерживаются. Важно постоянно учиться, и, как бы банально ни звучало, нужно гореть желанием помогать людям.

Свою карьеру Дина начинала рядовым. Вспоминает, что, когда получила первое звание лейтенанта гражданской защиты, ощутила огромный груз ответственности. Сейчас она сама делится опытом с молодыми кад­рами. Говорит, что настоящего чеэсника сразу видно – у него глаза горят, его по-настоящему волнует служба.

Среди увлечений Дины – спорт и танцы, они приносят удовольствие и позволяют держать себя в хорошей форме. Еще она любит детективы, правда, предпочитает их видеть только в книгах. В жизни же своей главной профессиональной задачей майор считает как раз спокойствие и безопас­ность населения. Государство оценило ее заслуги, наградив медалью «Мiнсіз қызметі үшін» III степени.