Не имеющий аналогов в Центральной Азии тематический парк открылся в Мангистау

Общество
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В Мангистау состоялось открытие первого в Казахстане тематического парка аттракционов «TETYSBLU», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.   

На открытии присутствовал Премьер-министр РК Аскар Мамин и аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Они ознакомились с парком и пожелали его сотрудникам успехов в работе.

Парк расположен в 20 километрах от города Актау и включает в себя широко развитую инфраструктуру. На территории имеется более 30 уникальных площадок: колесо обозрения с видом на Каспийское море, скоростные американские горки, ленивая река, волновой бассейн и аквазона Water World. Для отдыхающих созданы зоны общепита.

Аквазона работает с 10:00 утра до 17:30 вечера, а зона аттракционов - с 12:00 до 22:00.





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