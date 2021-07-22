Не имеющий аналогов в Центральной Азии тематический парк открылся в Мангистау

В Мангистау состоялось открытие первого в Казахстане тематического парка аттракционов «TETYSBLU», сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
На открытии присутствовал Премьер-министр РК Аскар Мамин и аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Они ознакомились с парком и пожелали его сотрудникам успехов в работе.
Парк расположен в 20 километрах от города Актау и включает в себя широко развитую инфраструктуру. На территории имеется более 30 уникальных площадок: колесо обозрения с видом на Каспийское море, скоростные американские горки, ленивая река, волновой бассейн и аквазона Water World. Для отдыхающих созданы зоны общепита.
Аквазона работает с 10:00 утра до 17:30 вечера, а зона аттракционов - с 12:00 до 22:00.