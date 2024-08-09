«Не нужно мне Черное море, я люблю Алтай!»

Горящая свеча

На III Национальном курултае в Атырау Президент Касым-Жомарт Токаев назвал главные ценности, необходимые казахстанскому обществу в XXI веке. Это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Жизнь и творчество Леонида Агейкина – пример настоящего интеллигента-творца, созидателя, патриота Восточного Казахстана. Художник сам был светлым человеком и делал мир вокруг добрее и лучше. Его наследие – более тысячи пейзажей и портретов, собранных в музейных фондах и коллекциях. Плюс сохранившие­ся в Усть-Каменогорске монументальные росписи, которые по-прежнему невероятно актуальные! Например, в спорткомплексе бывшего энергообъединения всю стену занимает триптих «История Олимпийских игр». Работу чуть не уничтожили во время ремонта, ее чудом удалось спасти ученикам Агейкина. Мастера потратили немало сил и времени на реставрацию, и сегодня любой сюжет, как и прежде, может увидеть каждый посетитель спортзала. Еще одна работа – гимн инженерии – украшает торец бывшего проектного института недалеко от центральной площади. В целом все произведения мастера – о вечном: красоте труда, людях, природе.

– Художник приехал в Восточный Казахстан, когда ему было уже за тридцать, – рассказала сотрудник областного музея искусств Лариса Мартынова. – Он побывал во всех уголках края и везде стал своим. Его знали по имени-отчеству чабаны, рыбаки, трактористы, мараловоды... Когда случилась трагедия, пришлось задержать похороны, потому что ждали аксакалов – они выехали из самых отдаленных районов. Старейшины собрались отовсюду – из Зайсана, Маркаколя, Катон-Карагая, Курчума... Люди хотели проводить в последний путь настоящего патриота Рудного Алтая.

Леонид Евтихиевич – уроженец Донбасса. В Усть-Каменогорск он приехал в конце 1960-х как выпускник Харьковского художественно-промышленного института – преподавать студентам недавно созданного факультета архитектуры. За пять лет работы в вузе он подготовил целую плеяду учеников – сегодня известных специалистов, профессоров как в Казахстане, так и за рубежом. Именно с его приходом появились академические занятия рисунком и живописью, ребята стали рисовать с натуры, тушью. Прошло больше полувека, а бывшие студенты Агейкина до сих пор сравнивают его с горящей свечой. Самых талантливых учеников он возил в художественные музеи Алма-Аты, Москвы, Ленинграда, отстаивал их перед деканатом и ректоратом. Собственно, его и «ушли» из вуза после такого выступления на партийном собрании в защиту парней, чем-то рассердивших начальство.

Мастер не раз повторял: живопись – это чувства, страсть, эмоции. Сам Леонид словно был в центре энергетического торнадо. При нем в Усть-Каменогорске возникли первые художественные мастерские. Он лично засучив рукава вычищал здание, ремонтировал, наводил порядок, потому что под мастерские выделили... коровник. По воспоминаниям замечательного восточноказахстанского живописца Николая Аштемы, строение было темным, неуютным, громоздились рамы, плакаты, холсты. И при этом здесь царила фантастическая атмосфера свободы и доброжелательности. Можно было говорить на любые темы творчества, шли споры о новых направлениях в искусстве. Были выезды на пленэр, лучшие работы отправляли на республиканские и всесоюзные выставки.

– После пленэра все выставляли работы прямо под открытым небом, – рассказал Николай Павлович. – Леонид каждую картину рассматривал, ни одной не пропускал. Наклонится, присядет, отойдет, рассмотрит со всех сторон. И всегда он находил в работах что-то особенное, изю­минку. У нас рядом с ним словно крылья вырастали. С его легкой руки многие молодые начинающие художники поверили в себя.

Сила Алтая

Близкие Леонида Евтихиевича были убеждены, что Казахстан – дежурный промежуточный этап для художника. Мастер же писал в ответ в письмах: «Мне не нужно Черное море, не нужны Карпаты, я полюбил Алтай!» Агейкин был увлечен всем, чем жила область: труд, культура, природа, быт и обычаи казахского народа... За каждую работу он брался со страстью, с творческой жадностью. В архиве усть-каменогорского корпункта «Казправды» сохранилось фото из 1970-х с казахских народных спортивных игр. Кокпар, аударыспак, байга – в тот период такие праздники были редкостью. Для конных состязаний отвели поле в райо­не аэропорта, и Агейкин с молодыми художниками появился на стадионе в числе самых первых. Они «забили» себе места, чтобы сразу делать этюды, наброски. На лице Леонида широкая искренняя улыбка, у него довольный вид. На снимке счастливый человек!

– Я не знаю никого, кто бы столь поэ­тично и привлекательно изображал индустрию, – поделилась мнением жительница Усть-Каменогорска, бывший инженер-энергетик Индира Сулейменова. – «Усть-Каменогорскую гидроэлектро­станцию» Агейкина надо в учебниках печатать – сколько детей загорелись бы желанием управлять такой красавицей! Я стала патриотом Восточного Казах­стана во многом благодаря художнику. В выпускном классе на экскурсии в городском Доме художника мы встали возле его картин как вкопанные. В них было столько романтики! Я пришла домой и сказала родителям: «Не поеду поступать, буду здесь учиться, это лучшее место на планете».

Фантастической романтикой наполнена и серия, посвященная металлургам и горнякам. Кажется, на холстах не рабочие, а полубоги, могучие батыры – повелители руды и металла. Многие пейзажи посвящены временам года на казахстанском Алтае. В областном музее искусств хранятся работы с говорящими названиями: «Алтайский натюрморт», «Заоблачные дали», «Маркаколь», «Алтайский пейзаж с Белухой» и многие-многие другие. На холстах и бумаге – все краски тайги, величие гор, стремительность рек, трогательность животных. По словам Ларисы Мартыновой, работа «Маркакольский рассказ» – это реальный рассказ об озере Маркаколь. На берегу живут рыбаки, животноводы, охотники. По вечерам дымится чай в пиалушках на семейном дастархане, топятся бани. По рекам сплавляют лес, геологи ведут разведку подземных богатств. С небес сходит радуга и разливается по озеру чистыми звонкими красками. Смотришь на полотно – и на душе радость.

Еще в фонде музея есть акварель под названием «Женщина». На рисунке красавица, неспешно разглаживающая гребнем волну роскошных черных волос. С портрета смотрит молодая горожанка, а может, жительниц села – спокойная, уверенная в себе, полная достоинства, с невероятной харизмой. Это работа 1971 года, когда слово «эмансипация» мало кто знал. Художник уловил, говоря высокопарным слогом, веяние времени: у молодой женщины-казашки традицион­ное воспитание, она словно воплощенный образ семейных ценностей, тепла и одновременно – современная, смелая, полная достоинства.

Мастера не стало в 1982 году. Трагедия оборвала его жизнь на пике творческих сил. Ему было всего 47 лет. По воспоминаниям дочери Яны Агейкиной, у Леонида была мечта о художественной галерее в областном центре Восточного Казахстана. Во многом идею удалось воплотить пос­ле открытия музея искусств в 1990 году. Основу коллекции нового храма культуры составила одна тысяча работ Леонида Евтихиевича.

– Смотришь на эти работы – и мороз по коже, – говорит Лариса Мартынова. – Такая мощь! Даже если он делал что-то по заказу, делал это талантливо. Столько лет прошло, а люди продолжают помнить о нем. Агейкин стал частью культуры Восточного Казахстана.

На днях в музее открылась выставка работ художника. Представлены живопись, акварели, графика. Это лишь малая часть наследия. Невозможно подсчитать, сколько всего успел создать мастер. Он горел творчеством, его кистью водило само вдохновение. На заседании Национального курултая в Атырау Касым-Жомарт Токаев напомнил об особой роли интеллигенции в укреплении единства общества. «Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди», – подчеркнул Глава государства.

Люди прислушиваются к интеллигенции, особенно к старшему поколению. Художник Леонид Агейкин не успел достичь возраста аксакала, но внес огромный вклад в то, чтобы воспеть единство и разнообразие казахстанского Алтая – этническое, культурное, природное, хозяйственное. На сегодня лучшие традиции, заложенные мастером, во многом продолжает и развивает областной филиал Союза художников Республики Казахстан. Он объединяет мастеров кисти со всех уголков области – с юга, севера, запада, востока. Наверное, такое единство в разнообразии делает регион невероятно богатым на талантливых, творческих людей.