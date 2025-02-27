«Не нужно загонять себя в рамки» - Акмарал Науатбек

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В преддверии 8 марта мы начинаем серию материалов о женщинах, которые покоряют спорт, науку, бизнес и многие другие области, ломая стереотипы и вдохновляя будущие поколения. Они уверенно идут по своему пути, показывая, что могут достигать вершин, о которых когда-то только мечтали. В беседе с корреспондентом Kazpravda.kz триумфатор Парижской Паралимпиады Акмарал Науатбек рассказала, что для казахстанских женщин не существует никаких преград.

Фото: НОК РК

«Я начала заниматься дзюдо в 11 лет. В то время, как и многие дети, я искала что-то такое, что могло бы увлечь меня и принести радость. И тогда я записалась на секцию дзюдо. Помню, что мама сначала была против. Она считала, что дзюдо — это не для маленькой девочки. Но когда она увидела, как сильно мне нравится этот вид спорта, как я в нем преуспеваю, она изменила свое мнение и начала поддерживать меня», - рассказала будущая чемпионка.

На вопрос, какие трудности она испытывала, спортсменка отвечает с улыбкой.

«Трудностей не было. Я занималась любимым делом, и это приносило мне удовольствие. Всегда чувствовала, что дзюдо — это мой спорт. На татами я как рыба в воде. И никогда не задумывалась о том, что это более «мужской» вид спорта. Мы, женщины, тоже можем демонстрировать красивое дзюдо», - рассказывает хрупкая девушка.

И действительно, она была права: женское дзюдо стало не только популярным, но и признанным на международной арене. Акмарал взяла «золото» Паралимпиады, и после ее победы в Париже интерес к дзюдо в Казахстане возрос многократно.

«После победы на Паралимпийских играх в я почувствовала, что женское дзюдо стало гораздо более узнаваемым. Все начали говорить о нем, и я очень рада, что мой триумф поспособствовал росту популярности этого вида спорта», - отмечает собеседница.

Что же касается 8 марта, спортсменка шутит, что всегда встречает его в спортзале.

«В этот день я всегда на тренировке. Обычно я нахожусь на учебно-тренировочных сборах, и этот год не исключение. Конечно, хотелось бы нарядиться и прогуляться по городу, вкусно поесть, но на деле надеваю кимоно и иду на тренировку», - улыбается чемпионка.

Однако, она добавляет, что все же получает свою порцию мужского внимания.

«Мы, конечно, не остаемся без внимания. Мужская половина тренерского состава, во главе с нашими тренерами, всегда покупает тортики и поздравляет нас после тренировки», - делится спортсменка.

Акмарал уверена, что в сегодняшнем мире возможностей для женщин намного больше.

«Не нужно загонять себя в рамки. Если захочешь – ты можешь всё: и построить карьеру в спорте, и создать семью, и быть хорошей мамой и женой. Спорт — это не приговор, а возможность быть лучшей версией себя», - подчеркивает собеседница.

Она уверена, что секрет ее успеха — в балансе и поддержке.

«Когда мы с мужем начали заниматься дзюдо, мы сразу договорились, что основное внимание будем уделять спорту. Это наш путь. Мой муж - тоже дзюдоист, мы с ним с детства вместе ходили на дзюдо и окончили одну спортивную школу олимпийского резерва имени Мунайтпасова в Астане. Сейчас мы оба действующие спортсмены, понимаем и поддерживаем друг друга. Муж не обязывает меня готовить или убирать дома. Он старается создать такие условия, чтобы я могла полностью сосредоточиться на тренировках и результатах», — рассказывает победительница Паралимпиады.

Акмарал отмечает, что главное — это поддержка.

«Я всегда говорю, что без поддержки родных и близких ничего бы не получилось. Моя семья, мой муж, его семья — все они были рядом со мной в период Паралимпийских игр. И их поддержка придала мне сил и уверенности, чтобы победить», - вспоминает она.

Для нее 8 марта — это не только день красоты и женственности, но и день, когда важно помнить о равенстве и правах женщин. Акмарал считает, что 8 марта — это красивый и нежный праздник, но равенство и права женщин должны быть актуальными всегда. По ее мнению, женщины сейчас могут делать все, они могут быть сильными, и им не нужно никому ничего доказывать. Просто быть собой.

Акмарал рассказала, что одним из ее главных мотиваторов была и остается мама.

«Моя мама — это мой кумир, моя главная поддержка. Несмотря на все трудности, она смогла вырастить троих детей без чьей-либо помощи. Она хрупкая, нежная женщина, но с невероятной силой духа. Я горжусь тем, что она моя мама», — говорит олимпийская чемпионка с благодарностью в голосе.

Мама Акмарал — юрист, старшая сестра — учитель, младший брат учится в университете и увлекается шахматами. Наша героиня - средний ребенок в семье. Семья всегда была рядом, поддерживая ее на пути к медали.

Для Акмарал важно, чтобы ее история вдохновляла других женщин.

«Вдохновить других, показать, что можно добиться всего, что хочется, — вот мой главный принцип. Личный пример — это то, что может повлиять на других и дать им силы идти дальше», - делится собеседница.

Её история — это история силы, упорства и веры в себя. В преддверии весеннего праздника 8 марта, мы хотим напомнить, что каждая из нас может стать примером для других. Женщины могут все — и в спорте, и в карьере, и в семье.

#золотая медаль #паралимпиада #Акмарал Науатбек

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