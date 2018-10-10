Не поддаваться провокациям террористов призвал представитель русской православной церкви
Жанат Тукпиев
Приветствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитали на VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане. По словам патриарха Кирилла, сегодня особенно сильны угрозы крупных военных конфликтов, а также повысился градус напряженности и обоюдного недоверия, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Традиционные религии обладают немалым миротворческим потенциалом. К сожалению, экстремисты и террористы злоупотребляют чувствами верующих и, используя ложные религиозные лозунги, совершают свои преступные деяния. Проливая невинную кровь, они преследуют цель расколоть общество, настроить друг против друга людей разных вероисповеданий", – зачитал приветствие председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
В ответ на такие попытки митрополит отметил, что религиозное сообщество должно твердо свидетельствовать о совместном неприятии экстремизма и приверженности братскому миротворческому диалогу.
"Убежден, что борьба с терроризмом, формирование устойчивого общественного строя будут эффективны только в тесной работе с традиционными религиями. Обращаясь к религиозным, общественным и политическим лидерам, хотел бы выразить надежду на то, что наше сотрудничество будет и впредь приносить обильные добрые плоды. Мы призваны вместе участвовать в восстановлении Сирии, Ирака и других стран, пострадавших от военных конфликтов, внося тем самым свой вклад в богом заповеданное миротворческое служение, являя сострадание и действенную помощь нуждающимся в ней, нашу любовь ближним и дальним", – добавил спикер.
В заключение он напомнил, что начиная с 2003 года заседание Съезда проходит на регулярной основе и собирает видных общественных деятелей со всего мира.
"Хотел бы выразить благодарность за эту важную инициативу Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Благодаря его активной позиции Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане приобрел статус оного из крупнейших мировых форумов для обсуждения актуальных проблем современности", – заключил послание патриарха митрополит Волоколамский Иларион.