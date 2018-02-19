Не пойман – не заяц?
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Наталия Акопян
По последним данным, в Астане зарегистрировано 114 тыс. льготников. Решением маслихата определены пять категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд. Это пенсионеры по возрасту и выслуге лет, получатели социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, многодетные матери и их дети, инвалиды, в том числе дети-инвалиды до 18 лет, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Но лишь 76 тыс. из них получили именные транспортные карты. Те же, у кого они есть, зачастую просто не производят валидацию. А вместе с тем льготное удостоверение в общественном транспорте скоро потеряет силу, а бесплатный проезд будет возможен лишь по предъявлении карты.