​Не пойман – не заяц?

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Наталия Акопян

По последним данным, в Астане зарегистрировано 114 тыс. льготников. Решением маслихата определены пять категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд. Это пенсионеры по возрасту и выслуге лет, получатели социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, многодетные матери и их дети, инвалиды, в том числе дети-инвалиды до 18 лет, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Но лишь 76 тыс. из них получили именные транспорт­ные карты. Те же, у кого они есть, зачастую просто не производят валидацию. А вместе с тем льготное удостоверение в общественном транспорте скоро потеряет силу, а бесплатный проезд будет возможен лишь по предъявлении карты.

– К сожалению, не все граж­дане льготной категории понимают важность валидации транспорт­ных карт и отказываются от этой несложной процедуры. Валидация поможет вести четкий анализ пассажиропотока, на основе которого мы изменяем и добавляем маршруты, чтобы обеспечить разгрузку наиболее востребованных из них, – рассказал председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

К льготной категории граждан относятся только лица, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Астане. Таким образом, пенсионер из области или, допустим, из поселка Косшы должен будет полностью оплачивать проезд. Отойти от предоставления в автобусах пенсионных книжек руководство ТОО решило после выявления граждан с поддельными документами. В декабре 2017 года выяснилось, что некая гражданка реализовывала пенсионные удостоверения нехитрым способом – на сайте olx.kz. Сейчас она находится под следствием, однако уже в феврале текущего года было зафиксировано два случая использования ее «товара».

Директор департамента транс­портного контроля ТОО «Астана LRT» Самат Шаймерденов привел статистические данные, соглас­но которым нарушителей становится больше именно среди пассажиров. Кондукторы же стали ответственнее относиться к работе.

– В ТОО есть структурное под­разделение, которое занимается мониторингом оплаты за проезд и безбилетного провоза пассажиров. За безбилетный провоз пассажиров к административной ответственности привлечено 23 нарушителя, общая сумма наложенного штрафа составила 276 тысяч тенге. Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года – тогда было привлечено 239 кондукторов, а общая сумма штрафа составила 2 миллиона 611 тысяч тенге. Что касается пассажиров, за истекший период 2018 года привлечено 25 человек, которые не хотели производить оплату в общественном транс­порте. Общая сумма наложенного штрафа – 60 тысяч тенге. В аналогичный период 2017 года было всего восемь пассажиров, – разъяснил Самат Шаймерденов.

Представители ТОО сообщили, что ежедневно выявляют порядка 20 нарушений. Однако в случае, когда пассажир в переполненном автобусе, будучи незамеченным, не оплатил проезд, бессильны даже установленные камеры наблюдения. Видео скачивается вечером, когда нарушителя уже след простыл. Онлайн-транс­ляция видео с автобусов – пока только проект.

Была озвучена еще одна новость: в апреле будут представлены предложения по изменению тарифа за проезд в общественном транспорте столицы. Планируется внедрение дифференцированного тарифа, при котором оплата наличными станет дороже, и выгоднее будет пользоваться электронной системой оплаты.

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