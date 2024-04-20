Не пролететь «фанерой» над Алтаем

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Полный цикл

В основу данного производства положен принцип рационального отношения к лесу. А еще – знание реалий и конъюнктуры отечественного рынка древесных изделий и материалов. Ибо трудно найти хозяйственную отрасль, где не была бы востребована фанера. Она необходима в строительстве и вагоностроении, в мебельной промышленности, торговле, просто как материал для упаковочной тары...

Причем при ее изготовлении в дело идет древесина мягколиственных пород, например, береза, осина, тополь. Недаром в Минис­терстве экологии и природных ресурсов не устают призывать бизнес к переходу на использование «лист­вы», которая по сравнению с хвойной древесиной считается менее ценной, гораздо легче и быстрее восстанавливается.

Как рассказал глава дерево­обрабатывающего ТОО «Фаворит» Сергей Огнев, именно стремление к рациональному использованию местных лесных ресурсов в свое время подсказало идею выпуска фанеры и в дальнейшем привело к созданию плитного производства.

– Наше предприятие расположено в районе Алтай, где действует крупный лесхоз, – пояснил Сергей Владимирович. – Мы организовали полный цикл от заготовки леса и выпуска готовой продукции до утилизации отходов деревообработки. Все опилки, щепки, кора, веточки идут в реактор для получения технологического пара и обог­рева помещений. Ничего не вывозится на полигон, не выбра­сывается.

Деревообрабатывающая компания из Восточного Казахстана заполнила стопроцентно пустую­щую нишу в отечественной экономике. Она стала первым в республике производителем так называемой белой фанеры.

Перенять опыт было не у кого. Команде пришлось штудировать литературу, учиться на ходу методом проб и ошибок. Со временем в географию поставок вошли практически все регионы, появились пос­тоянные парт­неры, в том чис­ле строители, железнодорожники. Если в первое время, в начале нулевых, цех считал достижением объемы выпуска в пять кубометров фанеры в месяц, то сегодня со складов завода ежемесячно отгружается больше 30 тыс. кубов.

Технологическая цепочка начинается с делянок – у ТОО оформ­лено долгосрочное лесопользование в Зыряновском лесхозе. Что важно: заготовители берут весь лес, в том числе старый, больной, корявый. Если другим предприятиям для выпус­ка пиломатериала необходима качественная деловая древесина, причем в основном хвойная, то у Огнева в переработку идет все.

Доставленный на промышленную площадку «кругляк» сортируют по размеру, очищают и размягчают в варочных ваннах. Такую «парилку» бревнам устраивают, чтобы легче было снять с них кору. Дальше сырье замеряют на кубатуру специальным сканером и отправляют на станки. Шпон снимают слой за слоем, будто раскручивают рулон из древесной ленты. В итоге от ствола остается тонкий черенок – прекрасная заготовка для садового инвентаря.

Следующий шаг – раскрой, где деревянную ткань режут на листы пневматическими ножницами. Эти заготовки сушат и отправляют под пресс для склеивания слоями в готовую фанеру. Финальная стадия – обрезка, шлифовка, маркировка, упаковка.

– В 2017 году мы запустили собственное производство синтетической смолы, – сообщил глава ТОО. – Сама жизнь заставила. Раньше предприятие ввозило этот ингредиент из России. У нее срок годности 45 дней, при этом почти половину времени занимала дорога. Кроме того, возникали вопросы к качеству...

Проект стоимостью 150 млн тенге был осуществлен в рамках госпрограммы поддержки бизнеса. Компания и вложила собственные средства, и примерно половину суммы получила в виде кредита с субсидируемой ставкой. Сейчас цех полностью закрывает потребности в смоле фанерного производства в районе Алтай, а также Усть-Каменогорского завода плит OSB. Кроме того, сырье поставляется в другие регионы страны.

Курс на импортозамещение

В какой-то момент в ТОО «Фаворит» задумались и о выпуске ламинированной фанеры – предприятию постоянно шли такие запросы. Само название материала говорит о его свойствах: защитный ламинированный слой делает его влагостойким, прочным, долговечным. Он вост­ребован у мебельщиков, строителей, транспортников, маркетологов… Словом, спрос есть.

В Казахстане этот материал полностью импортировался из России и Китая. Поэтому в 2018 году государство решило поддержать проект Огнева. Компании выделили по линии фонда «Даму» кредит на 264 млн тенге, общая стоимость работ составила 330 млн. В итоге на фанерном производстве возник новый участок с современной производственной линией по облицовке фанеры.

Ассортимент сертифицирован, и уже более пяти лет восточноказахстанская ламинированная фанера успешно конкурирует с аналогичным импортом на внутреннем и внешнем рынках.

– В прошлом году у нас начал действовать цех арболитовых плит, – добавил Сергей Владимирович. – В состав такой плиты входят обработанная древесная щепа, цемент и минерализаторы. Эти блоки сочетают в себе лучшие свойства дерева и камня, на ура идут в строительстве. Кроме того, это дополнительный способ утилизировать отходы фанерного и лесопильного производств.

Новая продукция также решает задачу импортозамещения. Она прошла сертификацию. К ней проявили интерес в районном акимате, ведь этот материал можно применять при строительстве частных домов в рамках госпрограмм.

Всего на деревообрабатывающем производстве заняты примерно 200 человек. Современными линиями, к слову, легко управляют женщины. Мужские руки больше нужны на участках по лесозаготовке и транспортировке, где не обойтись без физической силы.

Компания продолжает развиваться. К примеру, сегодня здесь изучают возможность выпуска топливных брикетов – такие могут закупать страны ЕС. Есть варианты расширения выпуска арболитовых плит.

– Мы постоянно обновляем производство, – подчеркнул глава ТОО. – Для нас по-прежнему основной задачей является рацио­нальное использование лесных ресурсов. В целом у лес­ной промышленности региона большой потенциал.