В Костанае случайный прохожий предотвратил суицид. Как сообщили в полиции, молодой мужчина стал очевидцем едва не случившейся трагедии. Дамир Жусупбеков увидел, как женщина собиралась прыгнуть с моста.

– Проезжая по мосту в районе бывшего комби­ната железобетонных изделий, я увидел, как женщина перелезла через забор и готовится спрыгнуть, – рассказывает Дамир. – Я сразу же остановился и подошел к ней. Поговорив, успокоил ее и помог выбраться. О случившемся сообщил на пульт «102».

А уже через пару минут на место происшествия прибыл автопатруль в составе Дархана Токтарова и Токсанбая Карагозина. 44-летняя горожанка рассказала полицейским, что рассталась с мужем и решила покончить с собой. Полицейские заверили, что костанаец Дамир Жусупбеков за активную гражданскую позицию будет поощрен.