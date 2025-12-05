Исконная культура играет большую роль в укреплении национальной идентичности – традиции, веками передававшиеся из поколения в поколение, сегодня вызывают искренний интерес у казахстанцев разных возрастов. Но, пожалуй, проще всего оказалось встроить в современные реалии именно национальную одежду – наряду с национальной кухней она снова на пике моды.

Совсем недавно в нашей стране по инициативе Президента Казахстана стали реализовывать новую концепцию празднования Наурыза, где один день из праздничной декады стал Днем национальной одежды. И ведь он получил широкий отклик у казахстанцев. Весной этого года, выступая на четвертом заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ношение национальной одеж­ды постепенно становится обы­денным явлением. «Это очень хорошая тенденция. Чем облачаться в скрывающие лица черные одея­ния, гораздо лучше носить одеж­ду в национальном стиле. Тем более что она очень гармонична и прекрасно смотрится, особенно красиво в ней выглядят женщины. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать», – подчеркнул Глава государства.

Казахстанские модницы испытывают чувство гордости, надевая современную национальную одеж­ду – к такому выводу приш­ла стилист Айдана Мухатаева. Участ­вуя в мероприятиях модной индустрии, работая с самыми разными клиентами, девушка видит, как стремительно развился запрос на казахстанский этнический стиль.

– По моим ощущениям, резкий рост произошел после пандемии – наши люди в целом перешли к более осознанному потреб­лению одежды, теперь выбирают то, что не просто помогает выделяться, но и передает личность, и плюс ко всему прослужит долго. И элемен­ты казахской айдентики стали идеаль­ным инструментом. Причем тенденция развивается в разных обстоятельствах. Конечно, это показы и недели моды – к нашей национальной культуре и, в частности, к одежде, представленной молодыми дизайнерами, проявляют интерес коллеги из других стран, модные издания. Не раз видела, как модные инфлюенсеры, журналы включают нашу одежду в свои обзоры – причем им интересен и сам процесс, само ремес­ло, например, вышивка ковров, валяние шерсти. Даже просто на улицах иностранных городов, когда я сама езжу, например, на отдых – вижу, как притягивает взгляды наша национальная одежда, – рассказывает Айдана Мухатаева.

А еще стилист подчеркивает: главное, что внутри казахстанского общества национальная одежда стала мейнстримом. Ее не воспринимают уже как одноразовый образ на выход по случаю мероприятия, того же Наурыза.

– Еще лет десять назад национальную одежду, наверное, лишь в Западном Казахстане носили регулярно, например, в Актау девушки просто надевали жилетку-кажекей. Но теперь это стало повсеместным – не только в школах и колледжах сделали пятницу днем национальной одежды, но и во многих организациях, корпорациях. И это тоже стимулирует людей не просто покупать какие-то вещи, но и понимать суть и содержание элементов, орнаментов. Это уже не вычурные, пышные, сверхъяр­кие вещи, а элегантные, аккуратные, стильные и модные. Отслеживаю, что и на крупных корпоративных мероприятиях, на иностранных приемах наши женщины стараются использовать элементы казахской айдентики – и это на подсознательном уровне дает им преимущество. Самые смелые и стилистически подкованные встраивают в свои образы и головные уборы. Но больше всего меня радует молодежь – подростки, 20-летние, ведь их не нужно уговаривать, объяснять, почему это важно. Для них носить национальную одежду в повседневной жизни – нормальная потребность, – продолжает стилист.

Айдана Мухатаева отмечает, что интерес к национальной моде придал импульс развитию предпринимательства – появляется немало локальных производств, которые легко и качественно «омолодили и освежили» понятие этники и национальной одежды. Для примера стилист называет бренды Алии Думан, Kaidarova Ethnic, Dala. Конечно, есть и некоторые проблемы – особенно кадровый голод, не говоря о том, что ремесленников, знаю­щих все особенности исконно казахских технологий, буквально единицы.

Согласна с коллегой по отрас­ли и павлодарский дизайнер войлочной одежды и украшений Виктория Султанова – интерес к этнике растет и становится более осознанным. Она и сама проходила этот путь погружения в казахстанскую национальную культуру, а теперь видит, как в обществе растет запрос на воссоединение с родным ремеслом.

– Больше 15 лет назад я начинала свое творчество – создавала украшения при помощи вышивки с использованием стеклянных бусин, бисера. Они были такими гламурными, блестящими, что ценители искусства порой даже просили меня убрать какие-то детали. И вот как-то на одной выс­тавке ко мне подошли турис­ты из Малайзии и сказали, что мои работы очень уж напоминают их национальное творчество. Тогда я поняла, что нужно искать свой стиль, связанный с Казахстаном, с тюркским миром, ведь по национальности я татарка. Стала больше изучать, и с тех пор главный символ моего бренда – это тюльпан. Прошло много лет, и я вижу, с каким интересом, с какой искренней потребностью казахстанцы стали тянуться к истокам, – говорит мастер.

Виктория подчеркивает, что этнический стиль сегодня на пике моды по всему миру, но в нашей стране это не просто тенденция фешен-индустрии. Например, еженедельный день национальной одежды в школах – это хороший способ патриотического воспитания, не лекции, не традиционные уроки, а атмосфера праздника.

В прошлом году Виктория стала финалистом областного конкурса Национальной палаты предпринимателей «Одно село – один продукт». Тогда эксперты поддержали ее идею открыть мастерскую-ателье по созданию одежды из войлока.

– Войлок для меня открылся во время пандемии – думаю, все наше общество в тот период переживало время переосмыслений. И мне хотелось развиваться в творчестве, которое было бы близко нашему народу. Потом я много обучалась – искала именно тех ремесленников с юга и запада страны, которые сохранили исконные казахские ремес­ла. Казалось бы, войлок – очень традиционный для Казахстана материал. Но тем не менее сейчас приходится восстанавливать утраченное – навыки, понимание процесса, инфраструктуру, например, шерсть у нас перерабатывают только в Караганде и Таразе. Но главное – проснулся интерес не только у мастеров, но и у тех, для кого мы создаем свои работы, – подчеркивает Виктория.

Она вспоминает, как сразу пос­ле пандемии участвовала в масштабной ярмарке мастеров нацио­нального ремесла в Румынии, где собрались представители десятков стран пяти континентов. И это событие тоже дало направление павлодарской рукодельнице – нужно создавать цельные образы, а не отдельные элементы. И потому сейчас Виктория и сотрудники ее мастерской изготавливают палантины, камзолы, жилетки, чапаны, накидки из войлока и шелка. Все это – кропотливая ручная работа. А еще покупатели очень ценят тюбетейки и такии – традиционный казахский головной убор из войлока не только согревает, но и лечит, ведь в составе шерсти есть ланолин, противовоспалительные и обезболивающие свойства которого давно доказаны учеными.