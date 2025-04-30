Как отметил руководитель управления Аскар Джусибалиев, в условиях засушливого климата области ставка делается на расширение посевов масличных и кормовых культур. Площади под подсолнечник, сафлор и другие масличные увеличены до 67 тыс. га, это на 20 тыс. больше, чем в прошлом году.

Продолжается укрепление кормовой базы региона. Под суданскую траву, люцерну, кукурузу и однолетние травосмеси нынче отводится 107 тыс. га. На орошаемых участках планируется посадка картофеля и овощебахчевых культур. Картофелем будет занято 3,5 тыс. га, овощами и бахчевыми – 3,4 тыс. га. Их возделывание помогает обеспечить регион собственными продуктами.

– В запасе имеется 51 тысяча тонн семян, вся партия проходит контроль на сортовую и посевную пригодность. Из уже изученных 14,9 тысячи тонн 99 процентов соответствуют требованиям. Почти две трети составляют семена высшего, первого класса, – сообщил Аскар Джусибалиев.

В поле выйдут 1,5 тыс. тракторов, свыше 100 посевных комплексов, а также 1,4 тыс. сеялок и аналогичное число агрегатов для обработки почвы. Уровень готовности сельхозтехники оценивается в 97%.

С начала года аграриями приобретено 228 единиц новой техники на сумму 4 млрд тенге. Из них 132 закуплены через лизинговые механизмы АО «КазАгроФинанс». В рамках программы «Кең дала-2» одобрено 4,7 млрд тенге кредитов, из которых уже выдано 3 млрд. Дополнительно на субсидирование растениеводства направлено 1,2 млрд тенге.

Для проведения полевых работ заготовлено 6,2 тыс. тонн дизельного топлива, которое отпускается по льготной цене в 253 тенге за литр, это на 15% ниже рыночной. Оператором по поставке топлива определено ТОО «АЗС-Лидер».

По словам Аскара Джусибалие­ва, основной акцент делается на создание устойчивой материально-технической и финансовой базы для развития сельскохозяйственного производства.

– Мы делаем все возможное, для того чтобы поддержать аграриев в нынешних непростых экономических условиях, начиная от предоставления льготного дизтоплива до выдачи льготных кредитов. Наша цель – не просто засеять поля, а обеспечить стабильность и развитие аграрного сектора, – подчеркнул руководитель.