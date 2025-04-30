Не просто отсеяться, а обеспечить развитие сельской экономики
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Лаура Казихан, Актюбинская область
Раньше обычного начнут весенне-полевые работы сельхозтоваропроизводители региона. По информации областного управления сельского хозяйства, общая площадь сева нынче составит 806,4 тыс. га, из которых 621 тыс. отводится под яровые культуры. Однако в структуре посевов происходят существенные изменения – регион следует курсу диверсификации. В этом году площади под зерновыми будут сокращены до 438 тыс. га. Пшеница займет 329 тыс. га, ячмень – 92 тыс.