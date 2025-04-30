Не просто отсеяться, а обеспечить развитие сельской экономики

Статьи
1
Лаура Казихан, Актюбинская область

Раньше обычного начнут весенне-полевые работы сельхозтоваропроизводители региона. По информации областного управления сельского хозяйства, общая площадь сева нынче составит 806,4 тыс. га, из которых 621 тыс. отводится под яровые культуры. Однако в структуре посевов происходят существенные изменения – регион следует курсу диверсификации. В этом году площади под зерновыми будут сокращены до 438 тыс. га. Пшеница займет 329 тыс. га, ячмень – 92 тыс.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил руководитель управления Аскар Джусибалиев, в условиях засушливого климата области ставка делается на расширение посевов масличных и кормовых культур. Площади под подсолнечник, сафлор и другие масличные увеличены до 67 тыс. га, это на 20 тыс. больше, чем в прошлом году.

Продолжается укрепление кормовой базы региона. Под суданскую траву, люцерну, кукурузу и однолетние травосмеси нынче отводится 107 тыс. га. На орошаемых участках планируется посадка картофеля и овощебахчевых культур. Картофелем будет занято 3,5 тыс. га, овощами и бахчевыми – 3,4 тыс. га. Их возделывание помогает обеспечить регион собственными продуктами.

– В запасе имеется 51 тысяча тонн семян, вся партия проходит контроль на сортовую и посевную пригодность. Из уже изученных 14,9 тысячи тонн 99 процентов соответствуют требованиям. Почти две трети составляют семена высшего, первого класса, – сообщил Аскар Джусибалиев.

В поле выйдут 1,5 тыс. тракторов, свыше 100 посевных комплексов, а также 1,4 тыс. сеялок и аналогичное число агрегатов для обработки почвы. Уровень готовности сельхозтехники оценивается в 97%.

С начала года аграриями приобретено 228 единиц новой техники на сумму 4 млрд тенге. Из них 132 закуплены через лизинговые механизмы АО «КазАгроФинанс». В рамках программы «Кең дала-2» одобрено 4,7 млрд тенге кредитов, из которых уже выдано 3 млрд. Дополнительно на субсидирование растениеводства направлено 1,2 млрд тенге.

Для проведения полевых работ заготовлено 6,2 тыс. тонн дизельного топлива, которое отпускается по льготной цене в 253 тенге за литр, это на 15% ниже рыночной. Оператором по поставке топлива определено ТОО «АЗС-Лидер».

По словам Аскара Джусибалие­ва, основной акцент делается на создание устойчивой материально-технической и финансовой базы для развития сельскохозяйственного производства.

– Мы делаем все возможное, для того чтобы поддержать аграриев в нынешних непростых экономических условиях, начиная от предоставления льготного дизтоплива до выдачи льготных кредитов. Наша цель – не просто засеять поля, а обеспечить стабильность и развитие аграрного сектора, – подчеркнул руководитель.

#сельское хозяйство #посевная #урожай 2025

Популярное

Все
Выставка автозапчастей и аксессуаров прошла в Астане
Книголюбы, объединяйтесь!
Корабли пустыни и нефть
Фундамент из... ружей
Вспомнили подвиг земляка
Нерушимая связь поколений
«Глаз сердца» увидел мир
В городе появились нелегальные детсады
Посевы свеклы сократятся
Перерабатывай или утонешь!
Это наш общий дом
Начато возведение крупного металлургического завода
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Загадочная кукла с казахской душой: как артисты «Астана Опера» очаровали Санкт-Петербург
Есть о чем и есть кому снимать
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
МВД внедряет на дорогах метод сужения
QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана
В Приаралье начался сев риса
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

«Глаз сердца» увидел мир
Корабли пустыни и нефть
Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и …
Безопасный труд: вызовы и решения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]