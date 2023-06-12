Не разбрасываться кадрами

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Самат Бейсембаев

В Казахстане откроются новые филиалы зарубежных университетов.

Одно из пленарных заседаний Международного форума Астана было посвящено вопросам образования как движущей силы социально-экономического развития.

Как отметил министр науки и высшего образования РК Саясат­ Нурбек, в настоящее время ключевым аспектом связи между образованием и экономикой выступает демография, которая оказывает огромное давление на регион. Согласно данным статистики, в последние три-четыре года в Казахстане­ в среднем рождается около 400 тыс. детей в год, а в Узбекистане – до миллио­на. По прогнозам ООН, через 10 лет в Центральной Азии будет проживать порядка 100 млн человек.

– Представьте, какое давление испытывают министерства образования. Также остро стоит вопрос миграции. Раньше академическим хабом для нас выступали Украина и Россия. Но сейчас все изменилось. И мы в этой связи развиваем бренд «Обучайтесь в Казахстане», привлекая иностранные университеты. К примеру, 20-21 июня Казахстан посетит федеральный президент Германии, и мы поедем в Актау, где будет основан Немецкий инженерный институт на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова. В Кызылординском университете имени Коркыт-ата будет открыта школа искусственного интеллекта в сотрудничестве с Сеульским национальным университетом науки и технологий, – сообщил Саясат Нурбек.

Помимо этого, в нынешнем году в нашей стране откроются филиа­лы сильнейших университетов из Канады, Великобритании, Узбекистана и одного из ведущих химико-технологических университетов России.

Отдельно министр затронул вопросы развития Назарбаев Университета. По его словам, главная цель – сохранить потенциал вуза и вывести его на сильный исследовательский уровень.

– Наш главный приоритетный план – увеличение исследовательского потенциала. В Назарбаев Университете девять очень сильных лабораторий. Там работают сильные профессора и преподаватели. По статьям и научным публикациям они находятся на первом уровне, – сказал министр.

Глава ведомства призвал «не разбрасываться кадрами». Ведь у нас есть современные лаборатории. Да и порядок финансирования останется прежним.

Говоря о финансировании, министр отметил, что инвестировать в сферу образования нужно на долгосрочную перспективу. В пример он привел Южную Корею, где инвестиции достигают 4,7% от ВВП только на исследовательские работы, не говоря об образовании в школе и вузах. В Казахстане же на это все выделяется не более 1,5%.

#Астана #Образование #университет #кадры #РК #форум Астана #AIF

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