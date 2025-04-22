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80-летие Великой Победы, которое весь мир отмечает в нынешнем году, является для нас сакральным символом непрерывности исторической памяти, связывающей события далекого прошлого с нравственными исканиями современного человека. Огромную роль в сохранении и передаче этой памяти от поколения к поколению играет военная литература. Золотыми буквами вписан в историю подвиг сотен советских писателей, вставших на защиту своего Отечества с оружием в руках.

С трепетом и благодарностью произносим мы имена Аркадия Гайдара, Баубека Булкишева, Мусы Джалиля, Али Шогенцукова, Василия Ганибесова, Иосифа Уткина, Абдоллы Жумагалиева, Юрия Крымова, Джека Алтаузена, отдавших свои жизни в схватке с фашизмом. Вновь и вновь воскресают в нашей памяти сюжеты прочитанных книг о том героическом и трагическом времени, когда сопряжением воли и отваги решалась победа над опаснейшим социальным злом, какое только было известно человечеству. Страстные строки этих произведений, сохранившие горячность пережитых чувств, словно обдают нас горячим ветром суровой эпохи и мысленно переносят на поля сражений, где под свист пуль и раскаты батарей молодые солдаты бросаются в новую, последнюю для многих атаку...

Каждый материал проекта «Не смолкнет песня боевая...» будет посвящен произведениям известных писателей и поэтов из стран бывшего СССР. Мы поговорим о судьбе воина-казаха Ахата Аднашева – адресата стихотворения Мусы Джалиля «Путь джигита»; вместе с поэтом Алексеем Недогоновым пройдем по следам 13 героев Красновки; отправимся в башкирский поселок Тирлян с героинями латышской писательницы Велты Спаре; погостим у туркменских ребят из повести Анна Пайтыка «Мальчишки военных лет»; следуя за музой Касыма Аманжолова, окажемся на гребне пехотной атаки; познакомимся с творческой биографией Владимира Харитонова, подарившего нам знаменитую песню «День Победы» – главный музыкальный символ священного праздника.

Первая героиня проекта – Мариям Хакимжанова, чья патрио­тическая лирика стала яркой страницей казахской литературы военных лет.

«Я шагала в строю несгибаемых...»

«Литература и искусство Казахстана как выражение развития духовных сил народа в годы войны... верно служили в интересах победы над врагом. Начиная от столетнего Жамбыла, сражались своим острым словом «инженеры человеческих душ»: печатали статьи, очерки, стихи в газетах и журналах», – писал Бауыржан Момышулы. Особую силу и яркость в эти суровые годы обрел лирический, напевно звенящий голос талантливой поэтессы Мариям Хакимжановой.

Ее поэзия военной поры отмечена счастливым слиянием зрелости возраста со зрелостью мастерства. Придя в литературу в начале 1930-х, вчерашняя журналистка, в творчестве которой критики сразу же уловили прочную внутреннюю связь с поэзией Мариям Жагоркызы и Шолпан Иманбаевой, быстро заняла в ней свое особое место. Унаследовав художественные традиции выдающихся казахских поэтесс, Мариям Хакимжанова обогатила их новым содержанием, наполнила духом эпохи, чьим вдохновенным певцом оставалась на протяжении всей жизни.

Стихотворения «Моя Родина», «Стучи, мое сердце!», «Отчий дом», «На празднике» сочетают в себе искренний порыв патриотических чувств и глубоко личные, исповедальные мотивы. В душе лирической героини Мариям Хакимжановой – буйное цветение весны и восторг бытия, ее эмоции чисты и неподдельны, а сердце бьется в унисон с живым, остро ощущаемым ею пульсом времени. Чувство сопричастнос­ти к судьбе своего Отечества, понимаемое диалектически, является, пожалуй, стержнем патриотической тенденции в творчестве поэтессы. Личное счастье неотрывно от счастья общего – эту истину Мариям Хакимжанова утверждает со всей страстностью своего таланта. Вот почему так вдохновенно и мужест­венно звучит звонкий голос ее героини: «А если вдруг решится враг ⁄ грозить моей Отчизне — ⁄ в сраженьях с ним ни я, ни ты ⁄ не пожалеем жизни».

В годы войны выдающаяся поэтесса доказала верность этой клятве. Стихотворение «Бей в литавры победы!», посвященное подвигу гвардейцев-панфиловцев, – одно из наиболее известных произведений Мариям Хакимжановой. Философски углублен и метафоричен созданный ею образ Родины – любящей матери, которая незримо встает за спинами своих сражающихся сыновей. Этот образ, лиричес­кий по звучанию и эпический по силе, как бы аккумулирует в себе высокие чувства миллионов матерей на просторах огромной страны. Поэтесса способна объять любовью своего большого открытого сердца всех героичес­ких защитников Москвы, воинов-казахстанцев, задержавших продвижение фашистских войск к столице Советского Союза.

В стихотворении мы не найдем широкоплановых батальных сцен, и картины всенародного подвига возникают подсознательно – настолько отточено и образно поэтическое слово Мариям Хакимжановой: «Не жалея юных жизней, ⁄ защищать свои края ⁄ вышли всей большой Отчизны ⁄ дочери и сыновья. ⁄ Вышли грозною порою ⁄свет и правду защищать. ⁄ Каждым воином-героем ⁄ неспроста гордится мать». Изображая генерала Панфилова и его гвардейцев, Хакимжанова придает их образам черты легендарных батыров, в чем прослеживается прямая связь с традициями фольклорной поэтики. Отвага бесстрашных защитников Москвы вдохновляет поэтессу, и свое стихотворение она заканчивает восклицанием, преисполненным святой верой в победу: «И путем ⁄ далеким, ⁄ длинным ⁄все на запад, ⁄все вперед ⁄ до Победы, ⁄до Берлина наша гвардия дойдет!»

Военная поэзия Мариям Хакимжановой – это поэзия миросозидающая, с выраженным движением времени и пространства, верностью суровым законам эпохи и гармоничной устремленностью в будущее. В каждой новой строке автор стремится осмыслить многообразие окружающего мира, умея находить сущностное в обыденном. Точность художественного видения позволяет ей раскрывать природу ярких примет времени, а богатая поэтическая культура – подключать неожиданные для читателя ассоциации. Эти особенности творческой манеры Мариям Хакимжановой чувствуем мы и в переводах Татьяны Кузовлевой, благодаря которой большая часть стихотворений казахской поэтессы зазвучала на русском языке.

Каскадом красочных аллегорий, отсылающих к образной системе народной поэзии, обрамляет Хакимжанова мысль о единстве фронта и тыла в стихотворении «У каждой глуби...». В сплоченности народа вокруг общей цели, в готовности своих современников всецело посвятить себя приближению счастливого часа победы она видит залог неотвратимого краха захватнических планов врага: «Пусть трудно... ⁄ Но у смерти на краю ⁄ дано единству побеждать в бою. ⁄ Чем стойче в эти дни единый тыл, ⁄ тем больше в схватках ⁄ мужества и сил».

Лирические героини стихотворений «Пусть будет такой каждая жена», «Брат пишет с фронта...», «Платочек» и «Верная подруга», объединяемых в условный цикл, – женщины любящие и страстные. В каждом произведении Мариям Хакимжановой удалось создать притягательные, лучащиеся внутренним светом образы дочерей своего времени, которые гордо и мужественно выносят тяготы войны. Читая строки о жене солдата, вышиваю­щей ему узорчатый платочек, или о сестре, посылающей брату фотографию сына, невольно вспоминаешь известные слова писателя Федора Абрамова о том, что второй фронт был открыт не западными союзниками, а простыми советскими женщинами – верными хранительницами жизни.

Скромные весточки разносят по окопам и траншеям их горячую любовь, согревая сердца уставших, изможденных солдат. Символом крылатой мечты становятся в стихотворениях Хакимжановой эти незатейливые подарки, хранящие тепло женских рук. Вырисовывая лирические портреты своих современниц, она наделяет их особой духоподъемной силой. В каждом их действии, в каждом движении души мы ощущаем неразрывную связь с фронтом, где отчаянно бьются с врагом их мужья и братья.

В стихотворении «Пусть будет такой каждая жена» Мариям Хакимжанова пишет: «Я слышу, как поет она, ⁄ и, словно между прочим, ⁄ наносит праздничный узор ⁄ на новенький платочек. ⁄ Платочек попадет на фронт, ⁄ вручен он будет мужу. ⁄ И этот дар, ⁄ как никогда, ⁄ сейчас солдату нужен».

Энергией внутреннего оптимизма проникнуты строки и других произведений цикла, из которых по своей эмоциональной силе особо выделяется стихотворение «Верная подруга». Написанное в форме монолога, оно погружает читателя в самые сокровенные чувства любящей женщины, чей взволнованный голос слышит отважный боец в пылу сражения. Ее заговоренная песня придает воину сил, воодушевляет предчувствием радостной встречи и ясней высвечивает те высшие ценности, которые советский народ утверждает своими победами над врагом.

«Любимых женщин имена ­пускай горят в сердцах джигитов» – эти слова можно назвать лейтмотивом всей любовной лирики Мариям Хакимжановой времен войны. В них звучит отмеченная литературоведом Евгенией Лизуновой «вера в предназначение человека созидать жизнь», которая определяет гуманисти­ческую сущность творчества поэтессы. Она воспевает нравственный под­виг женского сердца и всего несколькими штрихами создает обобщенный образ миллионов своих соотечественниц: «Победу приближают дни. ⁄ Живут подруги ожиданьем. ⁄ Но, словно золото, они ⁄ не потускнели в испытаньях».

«До Дня Победы

был немалый срок...»

Одним из программных стало стихотворение «Вернутся родимые», где наиболее ярко обрисован психологический портрет самой поэтессы. Читатель застает ее в момент раздумий о будущем, определить которое должен исход войны. Как и всякий большой поэт, Мариям Хакимжанова тревожится о главном – о неизбывности и безграничности жизни, о счастье мирного труда, о разумном устройстве нового, не знающего войны общества. Уверенность в том, что «к семьям возвратятся снова герои, спасшие страну», позволяет ей ясно увидеть торжество победы, «когда затихнет вой снарядов, ⁄ когда растает гул атак, ⁄ и тишина наступит рядом, ⁄ и будет уничтожен враг».

Но на войне зачастую тишина – это лишь предвестница первого залпа. Ни на минуту не забывает об этом Мариям Хакимжанова. Ложное благодушие не способно обмануть чуткое сердце поэтессы или притупить ее священную тревогу за судьбу планеты. Она страстно отстаивает свой символ веры, свой общественный идеал, когда изображает характерные приметы нового времени: «И смерть отступит. ⁄ И сурово все люди заклеймят войну». В этой диалектической связи категорий военного и антивоенного проявляется характерная для всей советской литературы антимилитаристская направленность – естественное отражение закономерностей исторического процесса XX века.

Поиском гармонии величия и простоты отмечена работа Мариям Хакимжановой над образами Героев Советского Союза Алии Молдагуловой и Султана Баймагамбетова. Посвященные им стихотворения «Героиня» и «Подвиг» своим идейно-тематическим содержанием близки к знаменитой поэме «Маншук» – одной из вершин творчества поэ­тессы и ярчайшим образцом казахской эпики 1940-х годов.

Автор стремится подчеркнуть социальную обусловленность массового подвига советских солдат, отыскать те условия и обстоятельства, которые сделали возможным этот беспримерный патриотический подвиг. Герой в ее понимании – это плоть от плоти своего народа, наследник и продолжатель его лучших традиций, человек страстный и беспокойный, отличающийся высокой сознательностью и готовый отдать жизнь во имя счастья Родины и всего человечества. Динамика героического пафоса в стихотворениях Хакимжановой переплетена с динамикой времени, развитие национального характера – с общественными переменами, а становление личности определяется ее духовной связью с эпохой. Отсюда же – интернационализм творчества поэтессы, четко проявляющийся, к примеру, в заключительных строках «Героини»: «Под­виг твой светит звездой на груди бесконечности, ⁄ Дочь Ленинграда без промаха била врага, ⁄ Эта земля, где лежишь ты под пламенем вечности, ⁄ Нам, как священная память, всегда дорога».

Солнечным гимном, манифес­том свободы и счастья звучит «Песня радости» – живой, взволнованный отклик Мариям Хакимжановой на известие о капитуляции фашистской Германии. Ударом острого меча советский солдат разрубил паучий крест нацистской свастики, что нависал над миром, грозя ему мучениями и смертью. Мрак фашизма развеялся – и поэтессу, как и ее лирическую героиню, переполняют восторг жизни, сладкое чувство вольности: «Умри, печаль! ⁄ Воскресни, веселье без забот! ⁄ Пусть радостную песню услышит весь народ. ⁄ Пусть ей просторно будет ⁄ и в гуле, и в тиши. ⁄ Пускай услышат люди: ⁄ та песня — от души!»

Чередой подвигов и страданий, бодрящих успехов и сокрушительных неудач проходят перед глазами Мариям Хакимжановой четыре долгих года войны. Она мысленно проходит трудной дорогой, ведущей в цитадель германского милитаризма, и окидывает взглядом грандиозную картину взятия Рейхстага. Гордое Знамя Победы – отсвет зари, встающей над миром, доносит во все края земли счастливую весть: «Повсюду ликованье: ⁄ в горах, ⁄ в лесах, ⁄ в степях. ⁄ Фашизм в самом Берлине повержен нами в прах». Улавливая сердцем этот гремящий голос и воскрешая в памяти образы пережитого, Мариям Хакимжанова испытывает гордость за соотечественников, которые «сражались, чтобы в небе не билось знамя зла». Она вдохновенно поет о подвиге воина-победителя, и ее звонкая песня доносит новым поколениям правду об исторических событиях, что определили облик нашей планеты.

Выдающийся ученый, академик Дмитрий Лихачев однажды заметил: «Слово стоит в начале культуры и завершает ее, выражает ее». Поэтическое слово Мариям Хакимжановой в самом деле можно рассматривать как выражение расцвета казахской культуры. Оно вобрало в себя вековые традиции национального искусства и те новшества, которые нес с собою бурный XX век. Верная заветам своих предшественников, поэтесса воплотила в своем творчестве духовные искания казахского народа в эпоху небывалых перемен. Опыт Великой Отечественной войны как истинное мерило характера стал важной частью системы ­утверждаемых ею идеалов.

Сегодня стихотворения Мариям Хакимжановой напоминают о том, что главной ценностью и основным ориентиром нашей жизни является всеобщий мир – непременное условие социального и культурного прогресса, поборником которого выдающаяся поэ­тесса была до конца своих дней.