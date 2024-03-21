Не столько согрели, сколько «нагрели»

Согласно сообщению антикоррупционной службы области Улытау, в результате проведенного ими экспресс-анализа деятельности ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» (ТОО «СПТВС») выявлены нарушения. В частности, установлен необоснованный доход предприятия, который образовался вследствие некорректного начисления объемов тепловой энергии 11 тыс. 724 жителям города Сатпаева. Его общая сумма составила 108 млн тенге.

В ведомстве подчеркнули, что необоснованно полученный доход будет возвращен потребителям в течение нынешнего года путем перерасчета сумм, начисленных и оплаченных за непотреб­ленную тепловую энергию. В свою очередь директор ТОО «СПТВС» привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 10,8 млн тенге.

Кроме того, жилые дома будут оснащены общедомовыми приборами учета потребления теплоэнергии, что позволит впредь не допускать фактов некорректного начисления оплаты за тепло.