Не столько согрели, сколько «нагрели» Общество 21 марта 2024 г. 2:30 78 Юлия Пулина Руководитель ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» привлечен к административной ответственности. фото из архива "КП" Согласно сообщению антикоррупционной службы области Улытау, в результате проведенного ими экспресс-анализа деятельности ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» (ТОО «СПТВС») выявлены нарушения. В частности, установлен необоснованный доход предприятия, который образовался вследствие некорректного начисления объемов тепловой энергии 11 тыс. 724 жителям города Сатпаева. Его общая сумма составила 108 млн тенге. В ведомстве подчеркнули, что необоснованно полученный доход будет возвращен потребителям в течение нынешнего года путем перерасчета сумм, начисленных и оплаченных за непотребленную тепловую энергию. В свою очередь директор ТОО «СПТВС» привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 10,8 млн тенге. Кроме того, жилые дома будут оснащены общедомовыми приборами учета потребления теплоэнергии, что позволит впредь не допускать фактов некорректного начисления оплаты за тепло. #нарушение #тариф #Антикор #теплоснабжение #область Улытау #СПТВС