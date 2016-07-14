​Не тлеть, а гореть

Малая Родина Валерия Михайловича – село Каскелен Алматинской области. В 1945 году семья переехала во Львов по месту службы отца. Будучи мальчишкой, он увлекался литературой, читал даже ночью с фонариком, писал статьи в школьную стенгазету о событиях в школе и своих одноклассниках. Каково было удивление мальчика, когда его пробу пера – стихотворение «Палатка» – напечатали в «Комсомольской правде»!

После окончания Львовского государственного университета в 1962 году начал журналистскую деятельность в редакции областной газеты «Львовская правда». Вскоре ветер странствий занес молодого журналиста на самый край земли, во Владивосток, где Валерий Могильницкий восемь лет работал в приморской краевой газете «Красное знамя». Затем десять лет трудился в областной газете «Молот» в Ростове-на-Дону. Но где бы он ни был, душа неизменно тянулась в родные места, где он родился, где прошло детство. Так и получилось, что вырос Могильницкий в бескрайней стране под названием СССР, но его судьбой стала Сарыарка, а точнее, Карагандинская область. Сюда он вернулся в 1980 году уже будучи опытным журналистом. Здесь он прожил около сорока лет, а половину этого срока проработал собственным корреспондентом республиканской газеты «Казахстанская правда» по тогдашней Джезказганской и Карагандинской областям.

Журналист Валерий Могильницкий в самом центре Евразийского континента обнаружил удивительный и самобытный край степей и гор – Сарыарку, уникальную по богатству природных ресурсов. Золотая степь – так многие века по праву называет ее казахский народ. Поэт Могильницкий всем своим большим сердцем полюбил этот край, его природу и его сильных, волевых людей. Многочисленные поездки по Сарыарке дали ему богатейший материал для осмысления и написания художественно-документальной книги «В самом центре Евразии». Даже названия очерков и статей в ней говорят об отношении автора к краю, который стал его судьбой – «Лучшая в мире степь», «На холмистых просторах Сарыарки», «Родника живой глоток», «И дерево, посаженное у дороги».

Из встреч со старожилами, подвижниками этой древней земли, историками и учеными родились и другие книги – «Созвездие талантов», «Город в степи», «Медь Жезказгана», «Просторы Сарыарки». Даже опытные знатоки родного края смогут узнать из них немало нового.

Журналист и писатель Валерий Могильницкий открыл читателям еще одну территорию, которая называется Карлаг. Это огромная страна, границы которой были опоясаны колючей проволокой с наблюдательными вышками. Территория лагеря протянулась с севера на юг на 260 км, а с запада на восток – более 100 км. По площади Карлаг не уступал иным европейским государствам. Заключенные трудились на тяжелейших работах в шахтах и рудниках, строили первоклассные ирригационные сооружения, поднимали целину в засушливой полупустыне, жили и питались в каторжных условиях. Здесь процветал рабский труд. В качестве рабочей силы использовались талантливые ученые, поэты и писатели, артисты и художники, математики и физики, инженеры и врачи. И все – высочайшие профессионалы, цвет науки и искусства, отраслей народного хозяйства.

К огромной теме восстановления светлых, можно сказать, святых имен великих людей, ставших жертвами репрессий, Валерий Могильницкий пришел еще в конце 80-х годов. История судеб узников Карлага стала главной темой его творчества последних трех десятилетий. Этой теме посвящены его книги «Созвездие талантов», «В долине слез», «Выстрел Александра Фадеева», «Черные розы маршала», «Не склонив головы», «В долине слез», «Палачи Сталина», «Безымянные тюльпаны». А в 2013 году Валерий Могильницкий издал большую книгу «Великие узники Карлага», в которой рассказал о судьбах свыше ста знаменитых заключенных. Трогательна история, рассказанная Могильницким о выдающемся казахском писателе Сакене Сейфуллине в очерке «Его звезда не погаснет», о том, как мужественно он выносил пытки палачей.

Героями «Созвездие талантов» стали и академики АН СССР Каныш Сатпаев, Евней Букетов. Отдельная книга посвящена ректору Карагандинского политехнического института Абылкасу Сагинову. Высоко отозвался о книге Валерия Могильницкого «Верность призванию» генеральный директор Ассамблеи деловых кругов СНГ, профессор, журналист А. И. Саввов. Герой этой книги – крупный ученый, доктор технических наук, почетный строитель РК, лауреат многих отечественных и международных наград Виктор Попов. Один из лучших очерков Валерия Могильницкого, на мой взгляд, посвящен многолетней дружбе Президента АН КазССР Каныша Сатпаева с известным русским геологом, первооткрывателем богатейшего Коунрадского месторождения меди, академиком АН Каз­ССР М. Русаковым, который был незаслуженно осужден, стал узником Гулага. К. Сатпаев приложил немало стараний, чтобы не допустить этой трагедии, хотя и над ним тоже нависла тень НКВД.

Могильницкого всю жизнь привлекали творческие, активные люди. Таких людей репрессированный ученый-историк Лев Гумилев по-научному называл пассионариями. Они своими идеями, энергией, волей, талантом, высочайшей работоспособностью увлекают других за собой, являются мощными духовными рычагами, которые меняют общество, окружающий мир. На глазах у журналиста и писателя Валерия Могильницкого молодой металлург-доменщик Нурсултан Назарбаев вырос до первого Президента Республики Казахстан, одного из самых авторитетных политических деятелей современности. И этот феномен не мог не увлечь писателя-исследователя. И он одним из первых написал книгу о Нурсултане Назарбаеве. Эта книга названа просто – «Наш Назарбаев».

Новых вершин творчества добивается писатель в книге «Незабываемые встречи» о современниках, людях большого долга и таланта, которые многое сделали для интеллектуального развития общества, народа. В этой книге вы прочитаете о встречах автора с М. Шолоховым, К. Симоновым, Б. Полевым, А. Сагиновым, В. Поповым, Г. Князевым, В. Малышевым, Макеном Торегельдиным, Меиз Сатпаевой, Н. Дриждом, Жаиком Бектуровым, Камзабаем Букетовым, Какимбеком Салыковым, Бибигуль Тулегеновой и другими известными и интересными людьми. Впервые в этой книге вы найдете немало новых имен первостроителей Жезказгана и Караганды, в том числе великих узников Карлага, о которых прежде нельзя было даже упоминать. Свежие факты, необычные судьбы людей – прерогатива каждой книги Валерия Могильницкого.

В 2015 году вышла новая книга «Темиртау: подвиг в степи», приуроченная к 70-летию города строителей и металлургов, художников и поэтов. Она родилась в результате длительных поездок автора в Темиртау, многочисленных встреч с его тружениками. В основе книги – новые материалы о жизни и деятельности нашего Президента Нурсултана Назарбаева в Темиртау, его большой роли в становлении и развитии гиганта черной металлургии, города в степи. Эта книга была признана лучшей творческой работой года на вручении премии акима карагандинской области «Алтын Сұңқар» в 2015 году.

Еще одной ипостасью Валерия Могильницкого стало поэтическое творчество. Молодым журналистом он, по выражению великого Александра Блока, искал «пылинку дальних стран». Об этом говорят названия его стихотворений «Айсберги», «С Владивостока начинается Россия», «В Находке», «Побратимам», «Из японской тетради», «В доме-музее А. П. Чехова в Ялте». Немало стихов он посвятил родному краю. Это «Я не казах, но был рожден», «Улытау», «У речки Сарысу» и др. Им выпущены поэтические сборники «Свет окна», «Строки любви», «Лирика», «Говорите нежные слова». В стихах видна вся душа автора. Его поэзия, мудрая, содержательная, добрая, нашла своего читателя.

Более 50 лет Валерий Могильницкий трудился в журналистике и литературе. За это время издал более трех десятков книг, общий тираж которых превысил 200 тыс. экземпляров. К тому же он опубликовал более трех тысяч статей и очерков. Они выходили в Казахстане, России, на Украине. Произведения автора переведены на казахский, английский, украинский и корейский языки.

Его активная общественная работа нашла достойную оценку. В 1998 году Валерий Михайлович был избран председателем общественного объединения «Союз писателей Карагандинской области». В 2000 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Жезказгана». В 2002 году он был избран членом-корреспондентом Международной академии информатизации (МАИН), в 2006 году – академиком МАИН.

Многолетний труд писателя и журналиста Валерия Могильницкого был отмечен наградами и грамотами. Он – лауреат премий журнала «Крестьянка», им. Николая Погодина, республиканской газеты «Казахстанская правда», воина-публициста Баубека Булкишева, Карагандинского металлургического комбината. В 2011 году он был награжден медалью «Ерен еңбегі үшiн» («За трудовое отличие»). В 2013 году за личный вклад в развитие духовности, науки и культуры Валерию Могильницкому присвоено звание лауреата международной награды «Святая София». Эта награда учреждена Ассамблеей деловых кругов СНГ и Президиумом международной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия». В 2014 году писатель был удостоен высшей награды Международной корпорации социального партнерства «Интеллект нации».

Член Союза журналистов СССР и РК, писатель Валерий Могильницкий продолжал активно трудиться, печататься в различных изданиях области и республики, газетах и журналах России до конца своих дней. Он часто посещал колледжи, школы, музеи, встречался с многочисленными поклонниками его творчества. Хочется, чтобы об этом достойном сыне казахстанской земли помнили. Валерий Могильницкий всегда был оптимистом, у него был особый секрет – разговаривая с человеком, он видел в нем только лучшее. Потом выходили в свет замечательные очерки и статьи. «Не тлеть, а гореть», – таков был девиз Валерия Могильницкого.

К сожалению, в этом году его не стало... Но труды его, память о нем должны жить и переиздаваться в новых книгах.