В заседании приняли участие депутат Мажилиса Парламента Гульдара Нурымова, первый вице-­министр просвещения Майра Мелдебекова, представители правоохранительных органов и руководители управлений, заместители акимов Тараза и районов, ректоры вузов, ветераны педагогического труда, представители НПО и родительской общественности.

Перед началом мероприятия вниманию гостей была представлена выставка организаций дошкольного, технического и профессионального образования, где юные воспитанники презентовали свои проекты. Ряд из них был отмечен руководством и гостями региона.

В приветственной речи первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова рассказала о мерах поддержки, оказываемых государством педагогам, и обозначила ключевые направления нового учебного года. По ее словам, сегодня важно не только повысить качество образования, но и воспитать у подрастающего поколения патриотизм, честность и ответственность.

В свою очередь аким области Ербол Карашукеев процитировал слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева, отметившего, что «новый облик нации формируется благодаря образованным, трудолюбивым, ответственным и, самое главное, честным гражданам».

– Перед системой образования стоит задача воспитать всесторонне развитую личность, вобравшую в себя национальные и общечеловеческие ценности, – подчеркнул глава региона. – Для этого учителя должны быть не просто преподавателями, а настоящими проводниками нравственности и духовного развития. Ведь будущее страны закладывается в школе. Именно поэтому каждый ребенок – это надежда нации, а каждый учитель – садовник этой надежды.

В текущем году на развитие сферы образования региона выделено 344,3 млрд тенге. В настоящее время ведется строи­тельство 26 объектов образования. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 10 школ и 5 пристроек к учебным заведениям. В следующем году для обучения детей будет передано еще 11 объектов.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» в нынешнем году в селах Каракемер и Карасу Кордайского района планируется открытие новых школ на 300 мест каждая, еще одно среднее учебное заведение на 600 мест готовится к сдаче в Таразе. Кроме того, по поручению Президента страны проводится модернизация 10 местных школ.

Наиболее отличившиеся в прошлом учебном году педагоги отмечены специальными наградами

На оснащение кабинетов естественных наук, робототехники и STEM-дисциплин, учебных мастерских, школьных столовых и библиотек, для приобретения мебели, средств безопас­ности направлено 1,7 млрд тенге. Аким области поручил ответственным лицам подготовить все необходимое для начала учебного года, в том числе укрепить материально-техническую базу учреж­дений образования, своевре­менно завершить строительные работы с соблюдением качества, а также обеспечить полную готовность объектов сферы просвещения к отопительному сезону.

Особое внимание Ербол Карашукеев уделил дошкольным организациям. Он подчеркнул необходимость жесткого контро­ля за безопасностью воспитанников в детских садах.

– Сегодня цифровизация и искусственный интеллект – одни из ключевых факторов развития экономики и общества. Наша задача – воспитать новое поколение не только образованным, но и креа­тивным, владеющим современными цифровыми технология­ми. Для этого необходимо ускорить цифровую трансформацию системы образования. В первую очередь важно обеспечить все государственные школы области высокоскоростным Интернетом. Особое внимание нужно уделить учебным заведениям в отдаленных селах, – отметил Ербол Карашукеев.

В этом году на обеспечение горячим питанием, покупку одеж­ды и летнее оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей из фонда всеобуча в области будет выделено 6,4 млрд тенге. Несомненно, радует, что сумма с каждым годом растет, ведь выделенные деньги служат существенным подспорьем для нуждающихся. Средства уже перечислены напрямую на личные банковские счета родителей для подготовки к новому учебному году.

– Всеобщее образование – это не только прием ребенка в школу. Местные исполнительные органы обязаны создать условия для получения каждым школьником качественного образования, социальной поддержки и всестороннего развития. Особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения горячим питанием. Требуется наладить строгий общественный контроль­ за ежедневным рационом в школьных столовых, – дал задание глава региона.

Между тем аким области высоко оценил достижения жамбылских учителей и учеников, отличившихся в прошлом учебном году, особо отметив и значимость статуса педагогов в обществе.

По итогам республиканской олимпиады учащиеся региона стали обладателями звания «Лучшая олимпийская команда» по общественно-гуманитарному направлению, а в конкурсе научных проектов 16-й год подряд подтверждают звание «Лучшая команда». В 2024 году 360 педагогов были награждены медалью имени Ы. Алтынсарина, 12 учителей – нагрудным знаком «Отличник образования», а еще троим присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Казахстана».

– «Детский смех – самое дорогое сокровище, а безопасность ребенка – священный долг государства и общества», – сказал Президент, поэтому благополучие и спокойствие подрастающего поколения – это наша общая и важнейшая задача. Сегодня школа – не просто место обучения и воспитания, но и пространство, где каждый ученик должен чувствовать себя в безопасности и комфорте. В связи с этим поручаю до 1 сентября полностью интегрировать системы видеонаблюдения школ в центр оперативного управления областного департамента полиции, – заявил Ербол Карашукеев.

Также глава региона поручил принять комплекс мер по социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями, организации досуга школьников, повышению лидерского потенциала директоров школ и подготовке кадров для инвестиционных проектов в рамках Года рабочих профессий.

– Сегодняшняя встреча – не просто традиционное собрание, это совет, где мы вместе осознаем общую ответственность за будущее нации. Ваш труд завтра станет достоянием страны, поэтому каждый урок, каждое слово и каждое действие должны нести воспитательный и нравственный смысл, – заключил Ербол Карашукеев, пожелав учителям и ученикам успешного нового учебного года.

В ходе конференции руководитель областного управления образования Нурбек Оршубеков подвел итоги 2024⁄2025 учебного года и обозначил задачи на предстоящий период. С содержательными докладами по актуальным вопросам сферы образования выступили вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Анар Танирбергенова, преподаватель Школы инженерных и цифровых наук Nazarbayev Universitу Азамат Ешмухамбетов, эксперт в области образования Руслан Каратабанов и директор колледжа «Беткайнар» Гульнар Алимбаева.

Августовская конференция завершилась церемонией награждения. За вклад в развитие системы образования и успехи в обучении и воспитании подрастаю­щего поколения ряд работников сферы награжден нагрудными знаками «Почетный работник образования», «За заслуги перед областью», а также почетными грамотами и благодарственными письмами министра просвещения и акима области.

Школа-гимназия № 5 имени Жамбыла в Таразе получила грант «Лучшая организация среднего образования» и сертификат на 68 млн тенге. Кроме того, определены победители в номинациях «Лучший лицей», «Лучшая инновационная школа», «Лучшая городская школа», «Лучшая сельская школа», «Лучшая малокомплектная школа», «Лучший колледж по подготовке рабочих специальностей», «Лучшее сельское дошкольное учреждение», «Лучшее городское дошкольное учреждение» и «Лучшая творческая лаборатория», которым оказана финансовая поддержка.