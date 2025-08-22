В начале своего выступления аким области Абай Берик Уали отметил, что ситуация, связанная с трагическим ДТП, произошедшим в селе Бестерек, повлекшим гибель троих детей, находится на его личном контроле.

– Мой заместитель, а также аким района находятся на месте происшествия. Семьям погибших детей оказывается необходимая поддержка – как материальная, так и психологическая. Пострадавших в аварии детей осмотрели врачи, проведен весь комплекс необходимых мероприятий, – сообщил Берик Уали.

Далее он перешел к вопросам внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Школа, по его словам, должна не только обучать, но и воспитывать детей в уважении к труду, к памяти поколений, прививать им чувство ответственности.

– Наш регион, принимая во внимание поручения Президента и задачи, поставленные профильным министерством, ведет системную работу по обновлению школ, развитию научной и спортивной инфраструктуры, – отметил аким области.

В текущем году в сфере дошкольного воспитания дефицит мест сократился на 5%, дополнительно были охвачены свыше 1 500 детей. В Семее в 73 детских садах внедрена система ваучерного финансирования, в следую­щем году данный опыт будет распространен на все дошкольные организации области.

В сфере среднего образования за счет частных инвестиций открыта IT-школа на 1 200 мест. В рамках проекта «Келешек мектептері» введены в эксплуатацию две новые школы на 1 500 мест каждая, до конца года откроются еще две. Кроме того, начато строительство новой школы на 300 мест. В рамках акции «Абайға құрмет» город Астана выразил намерение построить здесь школу «Дарын» на 1 500 мест.

Помимо прочего, в Семее продолжается строительство Дворца школьников, в Абайском районе – детского лагеря. В 12 школах проводится капитальный ремонт, в 9 – реновация, в 52 – работы по модернизации. Все учебные заведения оснащаются современным оборудованием. В рамках цифровизации 135 школ области подключены к системе Starlink, в 90 организациях внедря­ются автоматизированные комплексы. Все образовательные организации оснащены системой видеонаблюдения, более 96% обеспечены безопасной дорожной инфраструктурой.

Предпринимаются также меры по поддержке учителей. Количество обладателей звания «Лучший педагог» увеличивается, а в рамках проекта «1 000 лидеров изменений в образовании» готовятся управленческие кадры нового поколения.

В сфере технического и профессионального образования тоже есть новости: открыт колледж IT и новых технологий, а на чемпио­нате WorldSkills область Абай второй год подряд демонстрирует лучшие результаты.

– Труд педагога – это не только профессионализм, но и умение воспитывать молодое поколение. У учителей есть серьезная задача – формирование будущего целой страны. Каждый педагог наряду с профессионализмом и любовью к преподаванию должен обладать такими качествами, как милосердие и добропорядочность, – сказал Берик Уали.

В завершение выступления глава региона пожелал педагогическому сообществу успехов в новом учебном году, подчеркнув, что главная цель системы образования – дать подрастающему поколению качественные знания и воспитание.

Педагогам, внесшим значительный вклад в развитие обра­зования региона Берик Уали вручил награды. Медали «Ерен еңбегі үшін» удостоена учитель казахского языка и литературы средней школы имени К. Нурбае­ва Аксуатского района Гульназ Байболатова. Нагрудным знаком «Почетный работник обра­зования» отмечены учитель начальных классов гимназии села Карауыл­ Абайского района Умиткуль Адилбек, учитель математики IT-школы-лицея № 50 города Семея Парзана Мустафина, учитель начальных классов Булакской средней школы района Жанасемей Гульмира Хамзина.

В ходе конференции были объявлены победители конкурса «Лучшая организация». По итогам отбора лицей «Білім-инновация» получил грант на 30 млн тенге, школа имени Би Боранбая из Аксуатского района – 20 млн тенге, средняя школа № 1 города Аягоза – 18 млн тенге.