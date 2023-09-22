Не важной наградой назвал Месси "Золотой мяч"

Спорт, В мире
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По словам спортсмена, индивидуальные призы - второстепенны.

Фото: championat.com

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси высказался относительно вероятности завоевания восьмого "Золотого мяча" в своей карьере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

На данный момент множество экспертов признают Месси абсолютным фаворитом на получение этой престижной награды.

"Это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные титулы, а индивидуальные призы - второстепенны. И хотя приятно их получать, важно другое, совершенно другое", - цитирует Месси OLGA.

На счету Месси семь "Золотых мячей" - это рекорд. Аргентинец имеет возможность оторваться от Криштиану Роналду (5), впервые за 20 лет не попавшего в число номинантов.

Церемония вручения "Золотого мяча - 2023" пройдет 30 октября.

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".

Ранее сообщалось, что впервые за 20 лет ни Роналду, ни Месси не сыграют в Лиге чемпионов УЕФА.

#награда #Месси #золотой #мяч

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