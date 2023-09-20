Впервые за 20 лет ни Роналду, ни Месси не сыграют в Лиге чемпионов УЕФА

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Ни аргентинский форвард, ни португальский не попали в число участников самого статусного футбольного еврокубка.

В последний раз Лига чемпионов проходила без двух суперзвезд мирового футбола в сезоне 2002/2003. С тех пор Лионель Месси поднимал над головой престижный трофей 4 раза, а Криштиану Роналду - 5.

Последней европейской командой аргентинца был французский ПСЖ, а португальца - английский "Манчестер Юнайтед".

На данный момент Месси выступает на "Интер Майами" в американской MLS, а Роналду в клубе "Аль-Наср" (Саудовская Аравия).