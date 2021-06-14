Не выходя из дома

Такая возможность появилась после выхода постановления главного санитарного врача РК. Ею могут воспользоваться люди с особыми потребностями и лица из группы риска, к которым относятся пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями.

Услугу оказывают мобильные прививочные бригады, в состав которых входят врач-терапевт и медсестра. Для транспортировки вакцины и поддержания «холодовой цепи» используются термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой. Перед введением препарата у человека проверяются артериальное давление и сердцебиение. Инъекция делается только в том случае, если все показания в норме.

– Тяжесть протекания коронавирусной инфекции во многом зависит от возраста человека, так как с годами ослабевает иммунитет. Людям с заболеваниями легких и бронхов, болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом рекомендуется как можно скорее получить вакцину. Большая часть пациентов реанимационного отделения в инфекционных больницах – это люди из группы риска, – отметила руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Толкын Омирбаева.

В числе первых получателей прививки на дому оказалась жительница областного цент­ра Уруза Аульбекова, находящаяся на заслуженном отдыхе и имеющая хронические заболевания и вторую группу инвалидности.

– Честно говоря, давно хотела вакцинироваться от ковида, но я инвалид, мне сложно самостоя­тельно прийти в прививочный пункт. Как-то позвонила в поликлинику по месту жительства с вопросом: делается ли прививка на дому? Тогда мне ответили, что, к сожалению, такая услуга не оказывается. Но недавно раздался звонок из медучреждения. «Согласно новому постановлению санитарного врача возможность привиться на дому появилась», – сообщили мне. Я, конечно, сог­ласилась, – рассказала Уруза Асановна.

По ее заявке на дом выехала мобильная бригада городской поликлиники «Zhanuya». Перед вакцинацией медики провели медосмотр пациентки, измерили давление, температуру, сатурацию. После письменного соглашения на добровольную вакцинацию ей сделали прививку. Из трех предложенных вакцин – «Спутник V», Hayat-Vax и QazCovid-in – пожилая женщина выбрала арабский препарат. После его введения на протяжении 30 минут она находилась под медицинским наблюдением. Нежелательной реакции не выявилось.

По словам терапевта поликлиники «Zhanuya» Гаухар Доненбаевой, с начала кампании по иммунизации населения на базе их медицинского учреждения провакцинированы более 5 500 человек. Ни у кого побочных эффектов не наблюдалось.

– Мы приступили к вакцинации на дому, за счет чего планируем расширить охват населения, – сказала врач. – Будем выезжать по месту жительства к желающим вакцинироваться жителям с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями согласно их заявкам.

Всего же, по данным областного управления здравоохранения, первый компонент вакцины в регионе получили более 126 тыс. человек, что составляет чуть больше пятой части населения, подлежащего иммунизации.

Второй компонент препарата из общего числа привитых получили свыше 55 тыс. местных жителей. Следует отметить, что доверие к вакцинации среди жамбылцев с каждым днем растет. Об этом свидетельствует увеличение числа желающих защититься от опасного заболевания. Причем рост показателя наблюдается не только среди городского, но и сельского населения. Наибольшую активность на сегодня проявляют жители Кордайского, Жамбылского, Байзакского и Меркенского районов.

Главный внештатный эпидемио­лог области Гульфайра Мирзабекова считает, что вакцина является наиболее эффективным способом защиты от COVID-19. Учитывая динамику распространения коронавируса, рано или поздно заразиться может каждый, поэтому лучше заранее подготовить свой организм и обеспечить хотя бы частичную иммунную защиту.

– Самое главное, что должен знать каждый, кто был вакцинирован: вакцина защищает не от инфекции, а от тяжелого течения болезни и смертельного исхода от коронавируса, поэтому после иммунизации важно продолжать носить маску и соблюдать другие правила индивидуальной защиты, – отметила врач-эпидемиолог.