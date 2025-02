Сегодня немало молодых людей, которые нигде не учатся, не работают и не имеют профессиональной подготовки. Эту категорию населения принято называть сокращенно NEET (Not in Education, Employment or Training). По данным Молодежного ресурсного центра областного управления информации и общественного развития, в настоящее время из более чем 355 тыс. молодых жамбылцев свыше 21,8 тыс. относятся к временно незанятым.