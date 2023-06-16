Неисполнители

В Казахстане в одних школах туалеты на улице, а в других – кофеварка и кожаные диваны. Об этом в отчете Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета 2022 года рассказала глава ведомства Наталья Годунова на пленарном заседании Сената. Если исходить из этих бюджетных реалий, то, выражаясь устами профессора Преображенского, «в стране разруха не в клозетах, а в головах». Применительно к ситуации – в головах тех, кто исполняет бюджет. Может быть, поэтому лесничим резервата «Семей орманы» нечем было тушить пожары?

Предваряя обсуждение повестки заседания, спикер Сената Маулен Ашимбаев выразил слова соболезнования родным и близким погибших сотрудников резервата «Семей орманы» и напомнил, что ситуация в области Абай находится на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

На заседании главы Минфина и Нацбанка рассказали о том, что удалось в исполнении бюджета за 2022 год. О том, что не удалось, поведала глава Высшей аудиторской палаты (ВАП) Наталья Годунова. По ее словам, аудиторы постарались показать узкие места, требующие корректирую­щих управленческих решений уполномоченных государственных органов для повышения эффективности их деятельности, с точки зрения позитивного влия­ния на качество жизни людей.

Итак, за прошлый год всеми органами госаудита было выявлено 238 млрд тенге нарушений, из них финансовых – на 59 млрд тенге, из этой суммы 90 с лишним процентов – это нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета. В правоохранительные органы передано 482 материала. Объектам аудита выдано около 5 800 предписаний.

Каковы основные месседжи аудиторов к тем, кто исполняет бюджет? За эти годы мы так и не научились привязывать расходы бюджета к поставленным общенациональным целям.

– В очередной раз приходится повторять, что на сегодня полноценного переформатирования госпрограмм в лаконичные и понятные документы не произошло. По-прежнему имеет место громоздкая система показателей, индикаторов, которые в силу своей непроработанности подвергаются частым корректировкам. Не успели разработать национальные проекты, два года не прошло, уже обсуждаем их пос­тановку на утрату. И вроде все исполнялось, но результат низкий. Рабочие мес­та создаются, а безработных все так же много, – констатировала Наталья Годунова.

Оценка экономического эффекта от бюджета развития ограничена одним годом после реализации.

– А что можно оценить, когда статистика формируется с опоз­данием, а эффект отложенный? Да и доверия ведомственной статистике не много. Когда отчитываются об исполнении – практически все хорошо. А как планируется бюджет – то все плохо и нужны значительные ресурсы, – сказала глава ВАП.

Во всех документах системы государственного планирования, бюджетных программ должны появиться индикаторы и показатели конечного результата, по которым можно было бы судить об изменении качества жизни населения в той или иной отрасли. При этом вся бюджетная система должна быть настроена на человека. А на деле ситуация меняется зачастую только после критики Главы государства. В остальное время большинство госорганов увлечены рутинным процессом, обеспечением хороших международных рейтингов и показателей роста.

Необходимо задействовать все резервы для расширения налогооблагаемой базы. А они есть, уверена Наталья Годунова. Однако теневая экономика недодает как минимум 3–4 трлн тенге налогов в госбюджет ежегодно. Один из резервов – сокращение неэффективных мер поддержки и налоговых льгот.

Все еще вызывает опасение непрозрачная политика привлечения займов. Планирование бюджета проводится без анализа управления долгом, за счет каких источников будет осуществляться погашение ранее взятых обязательств, каковы риски принятия новых обязательств, насколько чувствительны расходы бюджета к процентным ставкам, обменному курсу и т. д. Уже сейчас 25% от «чистых» доходов составляют расходы на погашение и обслуживание займов!

И самое важное – ВАП считает недостаточной ответственность руководителей за своевременное достижение поставленных целей за те деньги, которые они на это просили и которые администраторам программ были выделены из республиканского бюджета и Национального фонда.

– Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью, чтобы детям не надо было ходить на другой конец поселка. Да и в прошлом году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта «Комфортные школы» под предлогом, что строительство – не их профиль. В результате проект реализуется Фондом дирекции строительства АО «Samruk-Kazyna Constraction». Без намека на соблюдение правил государственных закупок. Хотя ресурсы выделены большие – 2,6 триллиона тенге. Есть вопрос? Есть! Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве, – привела данные глава ВАП.

Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уровне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства.

И может быть тогда, например, пожары будет кому и чем тушить? Ведь, как напомнила сенатор Бибигуль Жексенбай, ситуация в абайском регионе показала, что реальная готовность к чрезвычайным ситуациям оставляет желать лучшего. Не хватает техники, система оперативного обнаружения возгораний оказалась провальной. Что уж говорить, если на пожары сотрудники резервата «Семей орманы» вывезжали на своих авто, заправленных купленным за свои деньги горючим! Депутат спросила: какие меры для обеспечения эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации принимаются и будут приняты Правительством?

Первый вице-министр минис­терства по ЧС Ибрагим Кульшимбаев признал, что вопрос уместный. Как выяснилось, до норматива в стране не хватает 121 противопожарного отделения. А что касается озвученных на встрече с Главой государства с родственниками погибших фактов о том, что у сотрудников резервата «Семей Орманы» не было бензина, снаряжения, элементарных батареек на рации, то сейчас уполномоченные органы ведут расследование, после которого будет дана правовая оценка произошедшему.

В свою очередь председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что пожар в области Абай наглядно показал, насколько неэффективна система реагирования в период ЧС. Спикер палаты подчеркнул, что ответственные структуры не извлекли уроков из произошедшего осенью пожара в Костанайской области.

– Если бы мы столкнулись с таким катастрофическим пожаром впервые, вопрос бы стоял по-другому. Но у нас такие случаи каждый год. Только осенью в Костанайской области случился большой пожар. В результате выгорело около 40 тысяч гектаров земли. В связи с этим наш Президент поставил конкретные задачи перед соответствующими органами. Правительство также сообщило, что была проведена масштабная работа по выполнению поручения. Но инцидент в области Абай показал, что сис­тема не сработала вовремя, нет координации между соответствующими структурами, – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената заявил, что нас­тало время кардинально изменить ситуацию в этой сфере. Главой государства даны поручения, сейчас идет расследование, по результатам которого будут приняты определенные меры.

– Мы учтем эту ситуацию при рассмотрении бюджета в следую­щем году. Понимаем, насколько важно финансирование структур, действующих во время чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем важно контролировать целевое использование выделенных средств. Поэтому сенаторы будут держать этот вопрос на своем контроле, – сказал спикер Сената, подчеркнув, что депутаты поддержат предложения по улучшению финансирования отрасли.

Подняли сенаторы и вопрос дея­тельности в стране свободных экономических зон (СЭЗ), точнее их продуктивности. Как напомнил сенатор Серик Шайдаров, основная цель создания СЭЗ – это привлечение инвестиций в несырье­вое экспортоориентированное и высокотехнологичное производство. Однако доля экспорта продукции СЭЗ в общем объеме экспорта страны за 2022 год сос­тавила 0,8%. Из общего объема производства продукции СЭЗ экспорт товаров составил лишь 6,1%, а деятельность некоторых СЭЗ так и вовсе убыточна.

Коллегу поддержал спикер Сената. Маулен Ашимбаев возмутился тем, что 4 триллиона вложены государством на развитие СЭЗ. А отдачи, прежде всего в виде налогов и рабочих мест, по-прежнему нет.

– Cитуацию нужно держать на контроле. Эту историю, что «мы строим и скоро получим результат», мы уже давно слышим. Есть проблемы и по некоторым заводам, которые вы планируе­те строить. Огромные деньги вкладываются государством на развитие специальных экономических зон в Казахстане, но нужны и результаты, прежде всего в виде налогов и рабочих мест. И вот здесь цифры пока не очень-то и убедительные. Мы надеемся, что дальше цифры будут улучшаться, – подчеркнул председатель палаты.

Подверг критике спикер Сената и деятельность социально-предпринимательских корпораций (СПК). Вместо того чтобы помогать социальным и производственным проектам, эти организации раздают земли под строительство ресторанов, торговых домов, коттеджных городков, дискредитируя саму идею создания СПК. Маулен Ашимбаев предложил Правительству совместно проработать ужесточение законодательства в этой сфере.

– По СПК у нас накопилось очень много проблем. Прокуратура проверила в прошлом году все СПК, и во всех выявлены факты ненадлежащего управления активами, земельными участками. Часто без соответствующих процедур. Генеральная прокуратура этим вопросом занималась, соответствующие выводы есть. Дальше мы должны посмотреть и законодательную часть. Если нужно – ужесточим законы, которые регулируют эту деятельность, какие-то новые нормы введем. Предлагаю по вопросам СПК и СЭЗ создать совместную парламентскую и правительственную рабочую группу, чтобы она проанализировала эффективность этих проектов и подготовила предложения – прежде всего в части законодательного регулирования, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил, что ключевыми задачами в предстоящий период являются снижение инфляции, а также качественная и своевременная подготовка регионов к отопительному сезону.

– В предвыборной программе Главы государства определены четкие цели на предстоящие годы, поставлены конкретные задачи, которые мы должны решить, оправдав тем самым доверие граждан. Речь идет о развитии малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест, поддержке АПК, модернизации энергетической инфраструктуры, строительстве жилья, дорог, обеспечении 100% населенных пунктов услугами водоснабжения и так далее. Для этого в трехлетнем бюджете предусмотрены необходимые средства, – отметил председатель палаты.

Особое внимание Маулен Ашимбаев уделил и совместной законотворческой деятельности Парламента с соответствующими заинтересованными органами.

– Главная задача, стоящая перед всеми нами, – улучшение качества жизни граждан и обеспечение устойчивого развития страны. Депутаты Сената Парламента всегда готовы оказать необходимую поддержку Правительству в этом направлении, – резюмировал спикер Сената.