Неизвестные пытались ограбить дом Ламина Ямаля во время полуфинала ЧМ-2026

Сейчас каталонская полиция анализирует кадры с системы видеонаблюдения, чтобы попытаться установить личности подозреваемых

Фото: instagram.com/lamineyamal/

Во время полуфинального матча чемпионата мира между Испанией и Францией двое злоумышленников попытались ограбить дом Ламина Ямаля под Барселоной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.

Попытку проникновения сорвала частная охрана футболиста, оперативно вызвавшая полицию.

Пока Ламин Ямаль вел сборную Испании к победе над Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу, двое злоумышленников попытались ограбить дом лидера сборной Испании в Эсплугесе-де-Льобрегат близ Барселоны. Попытку ограбления удалось предотвратить благодаря оперативным действиям частной службы безопасности футболиста.

Охранники с помощью камер видеонаблюдения обнаружили двух человек в капюшонах, перелезших через стену, и немедленно уведомили полицию. Заметив слежку, оба неизвестных скрылись с места до прибытия стражей правопорядка. Сейчас каталонская полиция анализирует кадры с системы видеонаблюдения, чтобы попытаться установить личности подозреваемых.

Инцидент произошел на фоне серии недавних краж в том же жилом комплексе и активности организованных банд, действующих в разных странах Европы и делающих особым объектом внимания дома футболистов.