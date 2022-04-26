Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в России, убиты няня и двое детей

В детском саду в Ульяновской области Российской Федерации застрелили няню и двоих детей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МВД РФ, передает Kazpravda.kz.
Власти Ульяновской области подтвердили агентству факт стрельбы и сообщили о четырех погибших.
Как отмечают СМИ, охраны в учреждении нет.
Сообщается, что злоумышленник пришёл в детский сад «Рябинка» поселка Вешкайма с ружьём «Иж-27» во время тихого часа, когда дети спали в кроватях. Он зашел через парадную дверь и застрелил сотрудницу учреждения Ольгу Митрофанову, которая в этот момент мыла крыльцо.
Далее убийца поднялся на второй этаж и выстрелил в помощницу воспитателя Елену Карпову (ее доставили в больницу с огнестрельным ранением), а также застрелил 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, а после совершил самоубийство.
По предварительным данным, стрелок — 68-летний Александр Дронин, ружье было зарегистрировано на него же.
На месте работают полицейские и следователи.