Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области

Департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.

Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.

Так, клиент, оформив заем на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%).

«С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд», – сообщили в АФМ.

Там же отметили, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денег.

В АФМ настоятельно рекомендовали проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию.