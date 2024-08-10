Необходимо выступать единым фронтом
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Риззат Тасым, руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития, политолог
Центральная Азия становится все более значимой на мировой арене, в том числе на фоне усиливающегося интереса к ней со стороны международного сообщества. При этом безопасность региона зависит от укрепления регионального единства и недопущения сепаратизма, что требует разработки новой политики, учитывающей национально-культурные и социально-экономические реалии.