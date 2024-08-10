Необходимо выступать единым фронтом

Политика
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Риззат Тасым, руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития, политолог

Центральная Азия становится все более значимой на мировой арене, в том числе на фоне усиливающегося интереса к ней со стороны международного сообщества. При этом безопасность региона зависит от укрепления регионального единства и недопущения сепаратизма, что требует разработки новой политики, учитывающей национально-культурные и социально-экономические реалии.

Сегодня регион стабильно развивается, но для дальнейшего совершенствования соответствующих процессов необходимо модернизировать внешнюю политику, продвигать национальные интересы на основе многопланового регионального сотрудничества. В соответствии с этим значимость КВГГЦА проявляется в том, что политический диалог и процессы межгосударственного сближения становятся все более конструктивными и прагматичными.

Учитывая стремительные процессы на близком внешнем ареале, центральноазиатским странам жизненно необходимо выступать единым фронтом. Принятие Стратегии развития регионального сотрудничества «Центральная Азия-2040» подводит итоги институционального развития пятистороннего формата взаимодействия и открывает новый этап укрепления международной субъектности ЦА.

Традиционный для дипломатии двусторонний формат в отношениях с государствами региона постепенно преобразуется в многосторонний формат ЦА+, где данное пространство рассматривается как целостная конструкция взаимосвязанного и востребованного внешней экономикой региональным рынком. Так как сегодня крупным экономикам только общий, интегрированный региональный рынок может представлять прагматичный интерес.

Такой коллективный формат позволяет заинтересованным сторонам координировать действия, чтобы избежать ненужной конкуренции друг с другом. С другой стороны, он дает возможность странам ЦА чувствовать себя более уверенно в диалоге с мировыми экономическими гигантами, незримо опираясь на плечо соседа близких масштабов и потребностей.

К примеру, в 2004 году Япония инициировала политический формат «Центральная Азия + Япония», став первопроходцем в создании платформы для регионального взаимодействия в Центрально-Азиатском регионе. Этот подход, известный как «C5+1», позже был адаптирован и другими глобальными акторами, включая Китай, США, Южную Корею, Индию и Российскую Федерацию.

#Центральная Азия #саммит #ЦА

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