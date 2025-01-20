Необычный музей открылся в Нацгвардии МВД РК

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В Национальной гвардии МВД РК впервые открылся музей в вагоне

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

20 января исполнилось 64 года со дня образования воинской части 6636 Национальной гвардии МВД РК, дислоцированной в Астане. В преддверии этой знаменательной даты на территории части был открыт музей, расположенный в вагоне, ранее использовавшемся для конвоирования осужденных.

В прошлом этот вагон применялся для этапирования осужденных, а теперь он наполнен информацией и воспоминаниями о службе войск правопорядка. В музее представлены экспонаты и макеты, связанные с деятельностью войск правопорядка.

— Сегодня день образования нашей воинской части! В честь этого события мы организовали концертную программу, на которую были приглашены военнослужащие части, почетные гости и ветераны. Мы рассказываем нашим солдатам и офицерам об истории части и создаем праздничное настроение. Также в рамках мероприятия состоялось открытие музея-конвойного вагона, — отметил командир воинской части 6636 полковник ЕрланБуранбаев.

Символическую красную ленту перерезали командир части полковник ЕрланБуранбаев и ветеран воинской части полковник в запасе Аманжол Елеукулов, который 13 лет прослужил в батальоне конвоирования. После этого гости и ветераны ознакомились с экспозицией музея.

— Я посвятил 22 года жизни службе в этой воинской части. Когда я вошел в вагон, ставший теперь музеем, передо мной ожили воспоминания о службе. Например, старые фотографии на стенах рассказывают о становлении службы конвоирования, — поделился своими впечатлениями полковник в запасе Аманжол Елеукулов.

Открытие музейного вагона в воинской части 6636 имеет особое значение. 20 января 1961 года, в связи в связи с созданием Целинного края приказом Министра внутренних дел Казахской ССР за №016 был образован 246 отряд внутренней охраны МВД КазССР, которому был присвоен №6636.В его состав вошли 10 команд и 2 отдельные группы с дислокацией в городах: Петропавловск, Кустанай, Павлодар, Атбасар, руднике Жолымбет, в поселках: Вишневка, Кушмурун, Алексеевка. Штаб отряда разместили в городе Целиноград.

С момента создания личный состав части выполнял важные задачи по охране исправительно-трудовых колоний, конвоированию осужденных и задержанных лиц во время судебных процессов, а также по сопровождению конвоев автомобильным и железнодорожным транспортом в военный суд Акмолинского гарнизона. Эти задачи воинская часть успешно выполняет уже более четверти века.

В рамках праздничного мероприятия на сцене части выступили солисты и танцоры Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, а также ученики сельского округа Караоткель из ансамбля «Серпер», исполнившие народные кюи.

С поздравлениями и подарками на мероприятии выступили представители акимата района Байконыр города Астаны, Департамента уголовно-исполнительной системы, акционерного общества «Народный банк Казахстана» и воинской части 5573 столичной бригады.

Кроме того, ряд военнослужащих и солдат, добросовестно исполняющих служебный долг, были награждены грамотами и благодарственными письмами.

Напомним, в настоящее время личный состав части обеспечивает охрану судов Акмолинского гарнизона, а также занимается материально-техническим и служебным обеспечением Главного командования Национальной гвардии МВД РК.

Каждые полгода сюда прибывают призывники со всех уголков страны, принимают присягу и достойно проходят службу.

#музей #вагон #Нацгвардия #МВДРК

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