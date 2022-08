Неотразимое поле притяжения

Светлана АНАНЬЕВА, завотделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства им. М. АуэзоваПоэзия Абая в ХХI веке вновь зазвучала на русском и впервые – на немецком, белорусском, польском и корейском языках. Феномен философа, воплотившего в своем творчестве все лучшее, что было в восточной и европейской культурах, по-новому осветившего проблемы национального единства, совершенст­вования личности, осмысливается представителями разных школ, литературных направлений Востока и Запада. Сегодня вновь актуально его завораживающее слово, обращенное к потомкам…Из изданий последних лет следует выделить книгу «Абай. Тридцать семь стихотворений» (2006), составитель и переводчик – Марат Адибаев. Своеобразие книги в том, что каждое из 37 произведений дается сначала на языке оригинала, затем следует подстрочный перевод и в хронологическом порядке все известные переводы данного произведения на русский язык.Абай всегда хотел найти отклик в сердцах молодых читателей. В конце первого десятилетия ХХI века Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова открыл центры Абая в вузах России, Монголии, Китая. Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – Центр Абая в Белорусском национальном техническом университете (Минск). По инициативе Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова начал функционировать Центр казахстанской науки и культуры в Калмыцком государственном университете (Элиста) и Центр истории и культуры Казахстана в Астраханском государственном техническом университете.Прошедший в мае нынешнего года в Астрахани форум литератур стран и территорий Прикаспия «Каспий – море дружбы» стал одним из главных событий Года литературы в Астраханской области, объединил литераторов из разных регионов России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. В рамках мероприятия подведены итоги первого областного конкурса переводов с казахского, азербайджанского, калмыцкого, татарского и аварского языков. Среди 115 его участников были как профессиональные, так и непрофессиональные литераторы, проявившие интерес к переводу поэтических произведений Абая, Габдуллы Тукая, Самеда Вургуна, Магомеда Ахмедова, Николая Санжиева.Лучшими переводами Абая на русский язык признаны переводы З. Рамазановой и А. Бисенова. Зазвучал Абай на русском и в новых переводах лауреата I Международного конкурса переводов тюрко­язычной поэзии «Ак торна» Юрия Щербакова, вошедших в поэтический сборник «Степное братство». Книгу открывают переводы абаевских стихотворений «В нас пылкой юности костер…» и «Поэт витает в облаках».Первые переводы Абая на немецкий язык Леонарда Кошута, лауреата премии Казахского ПЕН-клуба за выдающийся вклад в пропаганду казахской литературы и развитие творческих взаимоконтактов, появились в немецком журнале Die horen. Интерес к творчеству поэта и философа пробудился у Л. Кошута после чтения романа-эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая». В 2003 году Герольд Бельгер получил из Германии первый перевод стихотворения Абая «Язык любви – язык без слов». Затем последовали другие, причем переводчик успешно преодолел лексические, стилевые и версификационные преграды.Г. Бельгер неоднократно подчеркивал, что Степь за многие века выработала свои поэтические каноны, эстетический вкус, прочные традиции, своеобразный культ устной речи, ритмизированной, с устойчивыми рифмами, густо перемешанной пословицами, поговорками… Абай сознательно разрушает эти каноны, ломает сложившиеся традиции, отвергает былые, тысячекратно воспетые на все лады «восточные» темы, привносит в казахскую поэзию свежие краски, насыщает ее много­значным, глубинным смыслом. Абая переводить трудно. «Поэзия переводится поэзией, судьба – судьбой, – писал в книге «Властитель – слово» Г. Бельгер. – Душа переливается в душу. И лишь так достигается высшая гармония…»Л. Кошутом переведено 20 стихо­творений Абая. В немецком издании Abai. Zwanzig Gedichte они представлены на трех языках – казахском, немецком и русском. Главным соратником в процессе перевода на немецкий был Герольд Бельгер. Переписка двух сподвижников – Г. Бельгера и Л. Кошута – по проблемам перевода хранится в архиве Академии искусств Германии. Безусловно, выход в свет книги Abai. Zwanzig Gedichte (2007) стал ярким фактом казахско-немецкого литературного сотрудничества.В 2010-м впервые в истории казахско-корейских литературных связей поэзия Абая переведена на корейский язык и издана в Сеуле. Перевод осуществил Ким Бен Хак, работавший ранее с произведениями С. Есенина, Р. Гамзатова, К. Симонова. Книга «Абай. Песни золотой юрты» включает 100 стихотворений, биографию Абая и краткие комментарии автора. Издание оформлено иллюстрациями художника Евгения Сидоркина.Лейтмотив восторженных отзывов корейских читателей можно обозначить так: «Неужели в степях Казахстана жил философ, подобный Конфуцию?!» Абай назван великим поэтом и мыслителем, гордостью и символом казахской литературы.«Он словно скакун, несущийся по степи, мчался сквозь век перемен и волнений и оставил блестящие стихи и высказывания (афоризмы)», – пишет в предисловии Ким Бен Хак. Он также выражает благодарность Казахстану за приют и поддержку в трудные годы депортации: «В дар казахскому народу от благодарного корейского народа, нашедшего на земле Абая свою гостеприимную родину». Обращаясь к читателям Кореи, переводчик надеется, что они ясно и глубоко представят кочевую культуру Центральной Азии и традиции казахского народа, поймут уникальную культуру кочевников.В сборник включены пейзажная, философская, любовная лирика, лирика скорби, восьмистишия и сатирическая поэзия. Ректора университета Сунг Силь, профессора факультета языка и литературы Джо Гю Ика особенно впечатлил «необъятный и разносторонний мир стихов Абая, где существует абсолютно все: от воспевания благородного разума в философской лирике до воспевания чистой любви или глубокой скорби, вплоть до сатиры». Мировоззрение Абая столь же сложное и разностороннее, как кочевая культура казахов, считает он.Абай – казахский национальный поэт и поэт всего человечества. Старейший литературный критик Джонг Санг Джин называет его не только великим поэтом Степи, но и выдающимся мировым поэтом и мыслителем. Он подчеркивает важную составляющую успеха переводов Абая на корейский язык: замечательный поэт Ким Бен Хак полюбил литературу и культуру казахской степи. «Когда я читаю стихи Абая, переведенные на мой родной язык, – заключает Джонг Санг Джин, – чувствую аромат степи. В степи дует ветер, скачут кони, летают орлы, прелестные девушки поют, а природа цветет. И четко вижу образ Абая как мыслителя, как просветителя, как страдающего от любви человека... Теперь я знаю, что в Южной Корее начали знакомиться с творчеством великого поэта Абая».«Абай. Стэпавы прастор. Выбраныя вершы» (2011) увидели свет в белорусском издательстве «Лiтаратура i Мастацтва» при финансовой поддержке посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь. Посол РК в РБ Ергали Булегенов постоянно подчеркивает, что основным фактором современного развития государств является стремление к межкультурному диалогу.Вспоминается в этой связи выступление белорусского литературоведа Владимира Гниломедова на сессии НАН РК, посвященной 150-летию Абая. Он сравнил стихотворения «Лето» Абая и «Лето» Янки Купалы, отметил созвучность «Слов назидания» Абая и мудрых «Сказок жизни» Якуба Коласа, а также то, что просветительство Абая перекликается с просветительским началом Франтишека Богушевича...Белорусский сборник избранных стихотворений Абая открывается портретом поэта, на обложке – степные просторы в обрамлении элементов казахского национального орнамента. Автор переводов на белорусский язык поэт Микола Метлицкий говорил: «Переводил и сидя за рабочим столом, и в командировках, постепенно вникал в суть поэзии мудреца…» Подстрочный перевод подготовил председатель правления ОО «Тәржіман – Союз литературных переводчиков» Кайрат Бакбергенов. Презентация книги «Абай. Стэпавы прастор. Выбраныя вершы» состоялась в Минске, Бресте, Гомеле.В Минске на портале издательского дома «Звязда» функционирует раздел «Созвучие. Литература и публицистика стран Содружества (http://sozvuchie.zviazda.by). Там же ИД «Звязда» совместно с Инсти­тутом литературы и искусства им. М. Ауэзова открыты весной текущего года постоянно обновляемые интернет-площадки «Абай шествует по планете» и «Мир Мухтара Ауэзова», материалы в которых размещаются на русском, белорусском и казахском языках. Это современный и интересный формат сотрудничества.Круг читателей поэзии и прозы Абая расширяется, включает новые страны и континенты. Так, на польском языке «Слова назидания» Абая зазвучали благодаря преподавателю Познаньского университета им. А. Мицкевича Хенрика Янковски. Презентация новой книги состоялась в Варшаве в 2013-м.Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова МОН РК в рамках научного проекта «Казахско-американское литературное сотрудничество новейшей эпохи» завершил составление новой антологии казахской литературы «Человек и природа», приуроченной к ЭКСПО-2017. Как и первая антология The Stories of the Great Steppe. The Anthology of Modern Kazakh Literature (2013), вторая книга подготовлена совмест­но с Колумбийским университетом и увидела свет в Нью-Йорке в августе 2015 года. В антологию на английском языке включены стихотворения Абая «Лето», «Осень», «Зима», «Всадник с беркутом скачет в ранних снегах» в переводе С. Левшина и И. Бернштейна.Так мировое литературное прост­ранство обогащается глубочайшими философскими идеями выдающегося поэта-интеллектуала Абая Кунанбаева, эстетикой его классического литературного текста, вечного и остро актуального.