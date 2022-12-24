Неожиданный поворот: чем закончился бой Фирузы Шариповой

Казахстанка вышла на ринг против боксерши из Танзании.

Фото: tengrinews.kz

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова завоевала победу в профи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Шарипова приняла участие в вечере бокса в российском Челябинске, где вышла на ринг против представительницы Танзании Фериче Машаури.

Поединок прошел в легком весе и продлился всю дистанцию. Шарипова не смогла нокаутировать соперницу, победив единогласным решением судей.

Для казахстанки эта победа стала 15-й в профи, тогда как ее оппонентка потерпела седьмое поражение.

Отметим, что Шарипова не выходила на профи-ринг больше года - после поражения от небитой ирландки Кэти Тейлор, у которой пыталась отобрать титул абсолютной чемпионки мира, но при этом она провела два поединка в ММА.