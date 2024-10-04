Неожиданный сюрприз преподнесли учителю в Туркестанской области

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В преддверии празднования Дня учителя, в Туркестане состоялось торжественное мероприятие «Тысяча благодарностей моему учителю!», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области 

Фото: акимат Туркестанской области

Поздравить педагогов пришел аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Он поблагодарил их за благородный труд и пожелал больших профессиональных успехов.

На мероприятии представители сферы образования были удостоены заслуженных наград — почетных грамот и благодарственных писем. Глава региона вручил награды 30 учителям, подготовившим победителей республиканских, областных олимпиад и спортивных соревнований, и вручил специальные подарки. Из них 10 учителей получили нагрудный знак «Ы.Алтынсарин», а 20 педагогов — грамоты почета, а также денежные премии в размере 200 тысяч тенге.

Кроме того, кульминацией вечера стал сюрприз от акима области. Дархан Сатыбалды вручил ключи от автомобиля учителю географии «Туркестан Білім-инновация» Аргыну Бастами, чей ученик Ислам Абдурахманов получил приглашение от 42 университетов мира. Сейчас он учится в США, на бизнес-администрировании.

Кроме того, Нурилле Баймахановне, учителю биологии школы имени К.Мамытова Төлебииского района, матери шестерых детей, которая является победителем республиканских олимпиад и активным участником областных и республиканских конкурсов, подарили ноутбук.

В сфере образования региона работают более 85 тысяч педагогов. В акимате отметили, что в организациях образования Туркестанской области обучается более 500 тысяч детей. Каждый 7-й ученик республики находится в Туркестанской области. В новом учебном году в 1 класс в регионе принято более 52 тысяч учащихся.

 

#учитель #подарок #сюрприз

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