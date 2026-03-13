Количество используемых орнаментов в национальной одежде меняется из века в век. Неизменным остается, пожалуй, самое важное – сакральное предназначение узоров. И что в древности, что в современности орнаменты используют как обереги, защищающие от злых духов и привлекающие удачу.

Орнаменты пришли в нашу культуру еще в эпоху энеолита. Традиционные узоры достались казахскому народу по наследству от далеких предков – скифов и саков, которые впервые попробовали использовать орнаменты на посуде в качестве украшений. Сначала это были вырезанные ногтем на глиняных горшках ромбы, треугольники, квадраты. Они и получили название – ногтевые узоры. А уже в раннем железном веке они эволюцио­нировали в геомет­рические орнаменты и вошли в историю как самые первые национальные элементы, которые стали использовать повсеместно – на коврах, сундуках, в одежде, юртах… Со временем узоры стали развиваться и усложняться. Вскоре появился зооморфный орнамент – тотемный знак, символ защиты племени, а за ним и растительный, означающий обновление природы. И последний возникший узор – космогонический, связанный с Тенгри и символизирующий бессмертие.

Все эти четыре вида орнамента дошли до наших дней.

– Все орнаменты связаны с хозяйственной деятельностью наших предков. Они вели кочевой образ жизни, занимались скотоводством, потому зооморфный орнамент использовался чаще всего. Первым был Қошқар мүйіз, или «бараний рог», он воспринимался как рог изобилия, означающий богатство, плодородие и процветание. Он и сегодня активно используется в дизайне национальной одежды. Но самым популярным нынче принтом считается природный орнамент. Он также тесно связан с кочевниками, которые ждали весну, чтобы накормить скот и подготовиться к следующему периоду. Кроме того, далекие предки казахского народа были тесно связаны с небом. Это был их главный ориентир. Отсюда и узоры в виде солнца, полумесяца. То есть в орнаментах они изображали все то, что видели, что для них было очень важно, – говорит учитель истории ОШ № 19

г. Костаная Кристина Левина.

Среди новых орнаментов, которые применяют в современном мире в качестве эксклюзивного принта, – солнцеголовое божество, или, как его еще называют, Человек солнца. Любопытный факт: петроглиф, датируемый серединой II тыс. до н. э., был обнаружен лишь в середине ХХ века в урочище Тамгалы Алматинской области и сразу же вошел в обиход. Сегодня это один из самых популярных орнаментов, которые активно используют в дизайне одежды, а в древности этот узор был исключительно наскальным рисунком.

Вообще же, история применения орнаментов в национальной одежде развивалась волнообразно. Сначала это был минималистичес­кий стиль – узоры использовали лишь на манжетах, воротниках, а также на подолах камзолов. Затем был так называемый период затишья, после которого возник максимализм, и вот сегодня мы вернулись к истокам.

– С начала ХХ века одежда казахов стала более европеизированной, национальные одеяния отошли на второй план, и применение в них орнаментов стало угасать. Они, конечно, использовались, но крайне мало. А с 1991 года, когда Казахстан обрел независимость, началась активная популяризация орнаментов. И это здорово, что мы вернулись к корням, ведь орнаменты – очень важный элемент в нашей истории. Но минус в том, что началось, так скажем, их агрессивное использование. То есть их применяли везде и всюду и в огромных количествах. Например, тот же камзол был полностью украшен национальными узорами. И визуально это выглядело не очень. Сейчас же тенденция изменилась. Мы вернулись к минимализму. Обратите внимание, молодые люди носят футболки с небольшим узором в национальном стиле, чаще всего вверху с левой стороны. То есть он есть, но он не бросается в глаза. И на мой взгляд, это правильно. Все-таки орнамент – это больше про оберег, а не про украшение, – считает учитель истории ОШ № 19 г. Костаная Абай Тулепов.

Большое значение имеет и цвет орнамента. В древности использовали гамму из семи цветов – священное число для кочевников: желтый, красный, белый, голубой, зеленый, коричневый и золотой. Они указывали на определенное положение в обществе и возрастную категорию человека. На одежде детей, а также ханов и биев применялись белые цвета, символизирующие чистоту и благородство, орнаменты на одея­ниях молодежи были яркими, а у людей старшего возраста – более темными и приглушенными.

В современном мире цветовая гамма орнаментов сузилась.

– Сейчас спрос идет в основном на белые и черные орнаменты. Первые используют на темной одежде, вторые – на светлой. Бывает, заказывают золото и серебро, но в основном акцент делается на белом и черном цветах, – рассказала мастер, занимающаяся пошивом и продажей национальной одежды, Жансая Исмагулова.

Как бы ни менялись тренды в моде, орнаменты в национальной одежде остаются вне времени. Ведь это не просто узоры и обереги, обладающие магическими качест­вами, но также и сакральная связь с предками, определяющая идентичность казахского народа.