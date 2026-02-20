Минздрав усиливает меры по недопущению дальнейшего распространения заболевания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Минздрав, СЦК

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсеновой, в целях предупреждения дальнейшего распространения кори среди населения и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вынесено соответствующее постановление.

Документом предусмотрено усиление мероприятий по иммунизации против кори, краснухи и паротита.

«В организованных коллективах, воинских частях и образовательных учреждениях при регистрации случаев кори проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия с временным отстранением непривитых лиц. Плановая госпитализация детей должна осуществляться только при наличии вакцинации против кори, за исключением детей с постоянными медицинскими противопоказаниями. Данные меры направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации и недопущение дальнейшего распространения кори в стране», – сказала спикер в ходе пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, вакцинация является самым надежным и проверенным способом защиты ребенка от кори и других инфекционных заболеваний. Вакцины, применяемые в Казахстане, соответствуют международным стандартам и рекомендациям ВОЗ. Перед допуском к применению они проходят строгий контроль качества и безопасности.

«Благодаря вакцинации мы формируем коллективный иммунитет и можем защитить тех, кто не может получить прививку по медицинским показаниям», – подчеркнула председатель Комитета.

Также она напомнила, что с начала года в Казахстане зарегистрировано 3 343 случая кори. Рост заболеваемости отмечается в 9 регионах Казахстана: в городах Астане и Алматы, а также в Жамбылской, Атырауской, Улытауской, Карагандинской, Алматинской, Актюбинской и Костанайской областях.

«Большинство случаев заболевания (72%) регистрируется среди детей до 5 лет, в том числе: дети до 1 года - 24%, дети в возрасте 1 года - 23%, дети 2–4 лет - 26%. В 78% случаев заболеваемость отмечается среди непривитых лиц. Среди заболевших без вакцинации 56% составляют лица, отказавшиеся от прививок, 14% - лица с медицинскими отводами, 30% - дети, не достигшие прививочного возраста», - сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионах организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия. Проводится плановая иммунизация детей целевых возрастных групп.

«С учетом роста заболеваемости с ноября 2025 года в рамках имеющихся объемов вакцин усилена работа по дополнительной иммунизации детей в возрасте 6–11 месяцев», – отметила спикер.

Ранее стало известно, что для стабилизации эпидситуации разрабатывается дорожная карта иммунизации, направленная на повышение охвата и информированности населения.