Несколько лет боролся за жизнь: умер солдат-срочник Ербаян Мухтар

Происшествия,Армия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Трагическая история парня два с половиной года назад потрясла всю страну

Фото: instagram.com/ulpan.sovetbekovna

Ербаян Мухтар скончался в Астане 23 июня 2026 года в 21:40 после продолжительной борьбы за жизнь. Информацию о кончине молодого человека официально подтвердили в Минздраве и адвокат Инга Иманбай, сообщает Kazpravda.kz 

Согласно заявлению ведомства, биологическая смерть наступила в Национальном координационном центре экстренной медицины в результате синдрома полиорганной недостаточности, развившегося на фоне сепсиса, инфекционных осложнений и необратимых повреждений головного мозга.

На протяжении длительного времени после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы пациент находился в критическом, персистирующем вегетативном состоянии.

Напомним, трагический инцидент произошел в декабре 2023 года во время прохождения Ербаяном срочной службы в воинской части 5571 в Алматы.

По первоначальной версии командования части, рядовой упал в туалете и ударился головой о плитку, однако родственники солдата категорически отвергли это предположение, заявив о признаках жестокого избиения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

В ходе народных сборов казахстанцы собрали деньги на реабилитацию Ербаяна Мухтара за границей. Затем парень прошел специализированное лечение в Турции.

Зарубежные специалисты подтвердили исходный тяжелый диагноз, и, несмотря на кратковременные периоды улучшения, полностью восстановить жизненно важные функции организма не удалось.

В конце мая 2026 года из-за резкого ухудшения показателей здоровья экс-военнослужащий был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение столичного центра экстренной медицины.

После фиксации летального исхода родственники погибшего высказали претензии к качеству санитарного ухода и заявили о преждевременном отключении систем жизнеобеспечения, что было официально опровергнуто Минздравом, заявившим о предоставлении терапии в полном объеме до момента остановки сердца.

В министерстве заверили, что больному оказали всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, и выразили глубокие соболезнования его семье. 

#смерть #солдат-срочник #Ербаян Мухтар

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