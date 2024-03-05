Несуществующие квартиры в аренду сдавал алматинец

Заработать на аренде несуществующих квартир решил 24-летний алматинец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД.

Желающих “снять” квадратные метры по цене ниже рыночной оказалось достаточно.

– На данный момент в полицию поступило 25 заявлений от потерпевших. Чтобы забронировать понравившуюся квартиру, они вносили задаток путем перевода через карты банков. Сразу после получения денег предприимчивый мужчина переставал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был взят под стражу. Все преступные эпизоды объединены в одно производство, – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.