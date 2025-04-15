Два комвзвода

В январе 1943 года Токтара Бакраева призвали в армию. Воен­ную подготовку новобранец начал в учебном батальоне 44-го запасного стрелкового полка, дислоцированного близ Петропавловска. В сентябре вместе с другими бойцами его направили на учебу в Ташкентское пехотное училище – в действующей армии тогда ощущалась острая нехватка младших командиров, особенно в пехоте (пехотные офицеры низового звена – командиры взводов и рот редко выживали более полугода).

В училище Токтару, отличнику учебы, присвоили звание «сержант» и доверили командование отделением курсантов. В конце 1944-го выпускник училища младший лейтенант Токтар Бакраев был отправлен на фронт.

Молодой офицер попал в распоряжение 150-й Идрицкой гвардейской дивизии 1-го Белорусского фронта, которая в январе 1945-го дислоцировалась в польском городке Станиславов (40 км восточнее Варшавы), и был назначен командиром взвода 674-го стрелкового полка. Чуть ранее в этот же полк, окончив Фрунзенское пехотное училище, прибыл младший лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, также назначенный комвзвода.

– Папа и Рахимжан стали друзья­ми, пронесли закаленную войной дружбу через всю жизнь. Всегда, когда папа приезжал в Алма-Ату на учебу в партшколе или по другим делам, они встречались, по-товарищески общались. Рахимжан-аға тепло принимал меня в своем доме. Искренний, чистый, добросердечный и заботливый человек, – вспоминает сын Бакраева Талгат Тохтарович.

От Варшавы до Берлина

Токтар и Рахимжан познакомились в те дни, когда 150-я дивизия начала бои за освобождение Варшавы. 14 января войска Белорусского фронта под командованием легендарного маршала Георгия Жукова перешли в наступление, переправились через Вислу и в течение трех суток, ведя кровопролитные бои, освободили столицу Польши.

150-я дивизия двигалась вслед за передовыми частями, зачищая тылы наступавших войск, добивая немецкие подразделения. Через разрушенную дотла Варшаву гвардейцы прошли маршем.

«Мы вошли в горящий город, и впечатление было такое, будто оказались в аду. Обуглившиеся голые стены домов, чудовищные воронки и груды сваленных прямо на улице трупов – такая страшная картина предстала перед нашим взором. Даже старые солдаты, повидавшие немало на своем веку, были потрясены увиденным», – позднее в своих мемуарах напишет Рахимжан Кошкарбаев.

В это время мощная немецкая группировка армий «Висла» под командованием рейхсфюрера Гиммлера, сосредоточившаяся на немецко-польском балтийском побережье (область Померания), приготовилась ударить во фланг войскам 1-го Белорусского фронта, чтобы помешать их наступ­лению на Берлин. Зная об этих планах врага, 3-я ударная армия, куда входила 150-я дивизия, получила приказ – развернуться на северо-запад и, совершив почти 500-километровый марш-бросок, занять позиции недалеко от устья Одера с целью разгромить Восточно-Померанскую группировку.

Марш был изнурительным. Снежные метели переходили в проливные дожди. Дороги превратились в месиво из земли и снега. Солдаты и офицеры, груженные своим оружием и боеприпасами, то и дело вытаскивали застревавшие в грязи орудия, машины и повозки. Особенно тяжело приходилось младшим командирам: они постоянно сновали вокруг пеших колонн, следя за порядком, подбадривая подчиненных, чтобы те не отстали от своих подразделений – без отдыха и сил солдаты засыпали на ходу.

Во время одного из коротких ночных привалов Рахимжан Кошкарбаев обнаружил своего друга крепко спящим в грязи. Укрывшись от дождя под одной из телег, изнуренный маршем и непогодой, Токтар спал, не чувствуя, что шинель его вмерзает в лужу, затягиваемую льдом. Не заметь Рахимжан пропажу боевого товарища, этот сон мог стать последним…

Наград достоин

Второго февраля дивизия перешла польско-германскую границу и расположилась близ Фандс­бурга, где 674-й полк принял бой против немецких частей, пытавшихся вырваться из так называемого Шнайдемюльского котла. Затем участвовал в разгроме немецкой группировки «Висла» и вышел 9 марта на берег Балтийского моря в районе Цеббина. Задача была выполнена, опасность флангового удара ликвидирована. За героизм, проявленный в сражениях в ходе Восточно-Померанской операции, 150-я дивизия была награждена орденом Кутузова II степени, а Токтар Бакраев – медалью «За освобождение Варшавы».

После короткой передышки дивизию развернули на юг для удара по Берлину. В начале апреля дивизия стояла на левом берегу Одера напротив Кюстринского плацдарма, находившегося прямо перед Берлином. В ночь на 14 апреля 674-й полк скрытно переправился на плацдарм и приготовился к атаке.

– Начиналась грандиозная Берлинская наступательная операция, которая должна была завершиться окружением и захватом немецкой столицы, чтобы поставить точку в окончательном разгроме фашистской Германии и завершении Второй мировой войны. Более трех миллионов человек столкнулись в этом эпохальном сражении! 1-му Белорусскому фронту предстояло взломать глубоко эшелонированную полосу укреплений, состоявшую из дотов, дзотов и других долго­временных укреплений почти на всем протяжении до Берлина. Особенно мощной была оборона на Зееловских высотах, расположенных перед Кюстринским плацдармом, – рассказал сын фронтовика.

16 апреля в три часа ночи началась мощная артподготовка. Сокрушительный огонь вели более 22 тыс. орудий и «катюш». Затем огонь был перенесен вглубь германской обороны, и в атаку бросились сосредоточенные на плацдарме советские войска. При этом наступающие применили неожиданный тактический прием: немецкие позиции были освещены 143 зенитными прожекторами, которые ослепили обороняющихся,­ ошеломили их и в то же время облегчили ведение огня с нашей стороны. Немцы ожесточенно сопротивлялись, но наши войска смогли с ходу прорвать оборону и углубиться на 7 км.

«Товарищ Бакраев – участник всех наступательных боев в сос­таве полка, проведенных на территории Германии. В боях неоднократно показал мужество и отвагу. 16.04.1945 при прорыве обороны противника с плацдарма на западном берегу реки Одер возглавил штурмовую группу, первым ворвался в траншею противника. В траншейном бою лично убил расчет крупнокалиберного немецкого пулемета и, зная в совершенстве трофейное оружие, открыл из него огонь по отступающему противнику. Не задерживаясь в первой линии траншей, он, увлекая за собой взвод, бросился вглубь обороны врага. В этом бою взвод под его руководством захватил в плен 23 и истребил более 40 солдат врага. Достоин правительственной наг­рады – ордена Красной Звезды», – сообщается в наградном листе.

Решающая схватка с врагом

Полк с тяжелыми боями продолжил продвижение вперед, пока 28 апреля не овладел рабочим кварталом Берлина Моабит и не освободил многочисленных заключенных из знаменитой Моабитской тюрьмы. 23 апреля Верховный главнокомандую­щий Иосиф Сталин объявил благодарность 674-му полку «за прорыв обороны на реке Одер и вступление в Берлин», а командир полка Алексей Плеходанов вручил офицеру Бакраеву именную благодарность.

150-ю дивизию развернули на запад, прямо к городскому центру, и поставили задачу штурмовать Рейхстаг. Комдиву Шатилову вручили знамя Военного совета 3-й ударной армии за № 5 (всего было девять знамен – по числу дивизий в составе армии), которое следовало водрузить над поверженным Рейхстагом. Кроме того, в полках дивизии были изготовлены штурмовые флажки для установки на символе германской государственности.

Вечером 28 апреля дивизия вышла на берег Шпрее, откуда до Рейхстага всего 550 м. Под плотным огнем 674-й полк прос­кочил забаррикадированный мост Мольтке, взял штурмом здание бывшего швейцарского посольства, а затем растянув­шееся на целый квартал огромное здание МВД Германии, известное как дом Гиммлера.

– Здания обороняли отборные эсэсовские части, усиленные морской пехотой, которую накануне по воздуху перебросили с Балтийского моря. Они ожесточенно соп­ротивлялись, постоянно контратаковали. На то, чтобы очистить дом Гиммлера от немцев, у дивизии ушли сутки, – рассказывает Талгат Бакраев, которому 9 мая 1985 года после традиционного парада Победы посчастливилось встретиться и беседовать с однополчанами отца. – Накануне штурма Рейхстага командование вызвало командиров взводов 674-го полка. Им объявили, что полк будет водружать полковой штурмовой флаг на Рейхстаге, и предложили кому-нибудь из них взять на себя эту миссию. Вызвались добровольцы, но Рахимжан остановил Токтара. Мотивируя тем, что операция очень рискованная. «Всякое может случиться,­ а у тебя пожилые родители и братишка-инвалид», – сказал он. Сам же вызвался добровольцем, поскольку «ему, сироте, терять нечего». Об этом мне рассказывал Рахимжан-аға.

В 12 часов начался штурм. В атаку бросились 674-й и 756-й полки дивизии. Среди штурмую­щих были Токтар и Рахимжан, которому вручили полковой штурмовой флаг.

К 14.30 первые бойцы 674-го полка ворвались в боковую дверь Рейхстага, а около 18.00 солдаты 756-го полка вошли через фасад здания. Именно там Кошкарбаев первым среди атакующих советских солдат водрузил красный штурмовой флаг, за что и был потом представлен к званию Героя Советского Союза.

Немцы ожесточенно сопротивлялись: бои шли за каждую комнату, каждую лестницу, часто переходя в рукопашные схватки. Было решено Знамя Победы перенести на самую высокую точку здания. К вечеру 30 апреля разведчики и солдаты 674-го и

756-го полков прорвались на крышу Рейхстага, и в 21.50 Знамя Победы воспарило над центральным входом.

– Бои за Рейхстаг продолжались еще более суток, так как основной гарнизон гитлеровцев засел в хорошо укрепленном подземном бункере. Ранним утром 2 мая немцы выбросили белый флаг и через час начали сдаваться.­ Они выходили колоннами из подвальных помещений, подходили к Бранденбургским воротам и складывали оружие, – говорит Талгат Бакраев.

Война закончилась

Наступила непривычная звенящая тишина.

«Утром на ступенях Рейхстага и по всему пространству Кенигплаца (площадь перед Рейхстагом) спали смертельно усталые бойцы – кто сидя, кто лежа с автоматом под головой, кто прис­лонившись к орудию. Спала, можно сказать, вся дивизия. Нечеловеческое нервное напряжение, которое испытали люди за 17 дней и ночей беспрерывных ожесточенных боев, вымотало их до предела. И как только воцарилась тишина, означавшая конец войны, наступила реакция. Сон одолел солдат.

Но спустя два-три часа спящих уже не было. У побитого снарядами, опаленного пожарами здания толпились бойцы и офицеры. К Рейхстагу началось настоящее паломничество: каждый хотел оставить память о себе на его каменных стенах. Люди писали углем, мелом, карандашами, выцарапывали надписи остриями ножей и штыков. А над ними полыхало на легком весеннем ветру озаряемое ласковыми лучами солнца наше Знамя – задымленное, пробитое осколками, но устоявшее и возвестившее всему миру о падении Берлина», – так командир 150-й стрелковой дивизии генерал Василий Шатилов описывает в своих мемуарах окончание войны.

– В ночь с 8 на 9 мая германское командование подписало Акт о капитуляции. Война закончилась – мы победили! Папа выжил, его не задела ни одна пуля! Может, его спасли молитвы бабушки, которая отправила свою надежду – единственного взрослого сына на фронт, оставшись со вторым малолетним сыном, – говорит Талгат Бакраев, разглядывая пожелтевшую фотокарточку из альбома отца, где тот запечатлен с однополчанами на одной из берлинских улиц. На ней молодые люди, лица счастливые, усталые и умиротворенные. Фото подписано «Берлин, 9 мая 1945 года. Рабочий квартал, 6 часов вечера».

За проявленное мужество и героизм в боях за взятие Берлина и во время штурма Рейхстага дивизия получила почетное наименование «Берлинская». Токтара Бакраева наградили медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечест­венной войне 1941–1945 годов», присвоили звание «лейтенант».

В 1968 году в кинотеатрах СССР началась демонстрация художественной киноэпопеи «Освобождение». Токтар Бакраев и все ветераны 150-й дивизии с нетерпением ждали выхода на экраны заключительной серии «Последний штурм», в которой анонсировали кадры, посвященные взятию Рейхстага.

– К сожалению, он не увидел эту кинокартину. В 1970 году пос­ле продолжительной болезни отец скончался. Он прожил короткую, но очень насыщенную и благородную жизнь, вместившую тяжелые годы коллективизации и репрессий, кровопролитную войну, которую завершил победой в столице повергнутого врага. Вернувшись домой, папа участвовал в эпохальном событии – поднятии целины и создании современного аграрного производства в советском Казахстане, – говорит Талгат Тохтарович.

Самоотверженный труд Токтара Бакраева на благо родного села Бас­тауши и всего Самарского райо­на Восточно-Казахстанской области сохранился в памяти народа. Благодарные земляки назвали в честь отважного фронтовика одну из центральных улиц в райцентре, а в Самарском краеведческом музее действует посвященный ему уголок. В Бастауши установили мемориальную стелу в память об односельчанах – участниках Великой Отечественной войны, на которой высечено и имя Токтара Бакраева.

Каждый год накануне 9 Мая Токтар Искакович отправлял своему фронтовому товарищу Рахимжану Кошкарбаеву поздравительную телеграмму, которую неизменно начинал словами «Герою, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом!». Теперь его дети, внуки и правнуки приходят в Астане к памятнику прославленному герою, с которым довелось воевать и дружить их не менее славному предку.