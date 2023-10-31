Нет границ для творчества

Мероприятие организовано в рамках месячника милосердия, акции «От сердца к сердцу» и приурочено к 35-летию Добровольного общества инвалидов­ ЗКО. Основная задача фестиваля – развитие творческого потенциа­ла людей с особыми потребностями, предоставления им возможности для самореализации. В этом году в нем приняли участие около 60 человек старше 16 лет. На выставке во Дворце искусств «Атамекен» были представлены­ лучшие­ работы победителей районных и городских конкурсов. Картины, сувениры, игрушки,­ корпе и сумки, головные уборы и обувь...­ Каждая вещь – эксклюзивная, наполненная теплом души своего созда­теля. Но все они отличаются особой светлой, жизнеутверждающей­ энергетикой. Среди участников – как мастера с опытом, так и новички.

Бурлинский район представлен работами Игоря Митяшина – двумя парусниками и кораблем. Резьбой по дереву инвалид I группы занимается около года. В прошлом работал автомехаником. Автомобильная авария, где он получил перелом позвоночника, разделила его жизнь на до и после. Большую моральную поддержку ему оказали руководство и сотрудники дома инвалидов, где сейчас проживает молодой мужчина.

– Мы поговорили с директором, он поинтересовался, чем бы я хотел заниматься. Мне выделили комнату под мастерскую, помогли с инструментами, материалами. Пока только руку набиваю, но уже думаю, как на этом можно заработать, делать что-то на заказ, – рассказывает Игорь. – Каждую деталь сам вырезаю, пушки выливаю из свинца. На первую работу ушло больше трех месяцев. Два небольших корабля сделал по фантазии. Сейчас по картинке собираю третий корабль, он будет метр в длину и метр в высоту.

Жительница Казталовского района инвалид II группы Гульмира Ажгалиева занимается рукоделием уже пять лет. Обучение прошла на занятиях в районном Центре оказания специальных социальных услуг. Теперь может работать с глиной и гипсом, шить мягкие игрушки, тумары, корпе, тюбетейки, сумки и даже мастерить домашнюю обувь. Большинство ее творений украшено национальными орнаментами.

Фестиваль продолжился гала-концертом, где участники демонстрировали свои таланты в вокале и игре на музыкальных инструментах. Как отметили организаторы, с каждым годом желающих показать свои творческие достижения становится все больше.

По словам руководителя отдела управления координации занятости и социальных программ ЗКО Миргуль Курманбаевой, в области проживает 24 351 инвалид, из них 2 965 – дети. Они охвачены специальными социальными пособиями, по необходимости обеспечены техническими компенсаторными средствами согласно индивидуальной программе реабилитации. В каждом районе действуют службы по оказанию специальных социальных услуг.